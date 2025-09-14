快訊

影／90歲失智婦迷路街頭警關心問電話 她回：抄在家裡牆壁上

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名9旬失智婦人提青菜獨坐社區前3小時，稱在等朋友，清水警分局員警獲報到場關心要護送她回家，詢問婦人家中電話，她回「抄在家裡牆壁上」，員警仍護送她沿途尋找，途中剛好遇到婦人兒子攔警車正要請員警幫忙找他母親，他在警車上看到走失的母親，終於鬆了一口氣。

台中市沙鹿區90歲失智婦日前趁家人不注意時離開家門，卻找不到回家的路，獨自坐在某社區花圃邊台上，熱心民眾進出家門多次，發現老婦呆坐約3小時以上，向警方報案。

清水警分局清泉所警員林靖智獲報到場，婦人表示要送青菜給友人，所以坐著等待朋友，她無法說出姓名年籍，詢問聯繫家人電話婦人表示「抄在家裡牆壁上」，警方研判她應該住附近，開車載婦人挨家挨戶詢問，經過一小時，遇到神情緊張已在外尋找2個多小時的婦人兒子，準備攔下警車請求幫忙時，警方也正巧準備車停車詢問，警方詢問「認識這婦人嗎」，對方說「我媽媽」，男子下車接回母親並感謝警方協助。

男子表示母親年邁有失智現象，該社區沒有母親的朋友；清泉所長吳政和表示，家中若有長者應隨時多加關懷、照顧，如發現家中有長輩外出許久未歸，請立即撥打110請警方給予協助。平時可讓家中長輩配戴有基本資料及家屬聯繫方式手鍊以供辨識，以利於發生走失情形時警方可迅速聯繫到家屬。

台中一名9旬失智婦人提青菜獨坐社區前3小時，稱在等朋友，清水警分局員警護送她回家。圖／警方提供
台中一名9旬失智婦人提青菜獨坐社區前3小時，稱在等朋友，清水警分局員警護送她回家。圖／警方提供

