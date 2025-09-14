快訊

小客車暴衝撞加油站！加油機倒塌漏油 騎士慘遭壓傷

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區復興一路上一家加油站昨晚發生小客車暴衝，撞擊加油島上的加油機，導致加油機倒塌，當場壓住剛加油完的騎士，並釀數名加油站員工受傷；事發當下產生漏油，消防隊獲報到場警戒，後續由站方將止漏閥關閉，所幸未釀更嚴重傷害。

桃園市消防局指出，昨晚8時18分接獲報案，龜山區復興一路一間加油站發生一輛小客車撞上加油站的加油島，產生漏油狀況，消防隊到達後進行警戒，後續由站方將止漏閥關閉，並以木屑吸附清除洩漏的油品。

現場2名受傷民眾，分別為加油站員工24歲呂姓男子，肢體擦傷疼痛，以及正在加油的騎士29歲陳姓男性男子，胸口約4公分撕裂傷，2人意識呼吸皆正常，送往林口長庚醫院救治。

警方到場了解，44歲陳姓男子昨晚8時許，駕駛小客車由文化二路進入復興一路加油站準備加油，進入加油站時車輛突然爆衝，撞擊第三加油島加油機，導致加油機倒塌，壓住剛加油完的陳男。

員警到場處理，雙方酒測值均為0，陳姓騎士被壓倒後自行脫困，另名25歲游姓男員工第一時間則跳開躲避，腳部扭傷，均無生命危險，詳細事發經過及賠償責任待調查釐清，全案依規定處理。

桃園市龜山區復興一路上一間加油站昨晚發生一輛小客車暴衝，撞擊加油島上的加油機。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區復興一路上一間加油站昨晚發生一輛小客車暴衝，撞擊加油島上的加油機。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區復興一路上一間加油站昨晚發生一輛小客車暴衝，撞擊加油島上的加油機，導致加油機倒塌壓傷騎士。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區復興一路上一間加油站昨晚發生一輛小客車暴衝，撞擊加油島上的加油機，導致加油機倒塌壓傷騎士。記者周嘉茹／翻攝

