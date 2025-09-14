聽新聞
0:00 / 0:00
小客車暴衝撞加油站！加油機倒塌漏油 騎士慘遭壓傷
桃園市龜山區復興一路上一家加油站昨晚發生小客車暴衝，撞擊加油島上的加油機，導致加油機倒塌，當場壓住剛加油完的騎士，並釀數名加油站員工受傷；事發當下產生漏油，消防隊獲報到場警戒，後續由站方將止漏閥關閉，所幸未釀更嚴重傷害。
桃園市消防局指出，昨晚8時18分接獲報案，龜山區復興一路一間加油站發生一輛小客車撞上加油站的加油島，產生漏油狀況，消防隊到達後進行警戒，後續由站方將止漏閥關閉，並以木屑吸附清除洩漏的油品。
現場2名受傷民眾，分別為加油站員工24歲呂姓男子，肢體擦傷疼痛，以及正在加油的騎士29歲陳姓男性男子，胸口約4公分撕裂傷，2人意識呼吸皆正常，送往林口長庚醫院救治。
警方到場了解，44歲陳姓男子昨晚8時許，駕駛小客車由文化二路進入復興一路加油站準備加油，進入加油站時車輛突然爆衝，撞擊第三加油島加油機，導致加油機倒塌，壓住剛加油完的陳男。
員警到場處理，雙方酒測值均為0，陳姓騎士被壓倒後自行脫困，另名25歲游姓男員工第一時間則跳開躲避，腳部扭傷，均無生命危險，詳細事發經過及賠償責任待調查釐清，全案依規定處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言