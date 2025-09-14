快訊

好心司機幫她搬家到海線沒收錢也不在意 七旬婦找警幫忙付清車資

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬李姓婦人月初時要從東區搬家到梧棲區，李婦找來計程車司機幫忙，未料抵達梧棲區，李婦才發現身上錢不夠，但司機卻說「沒關係」，李婦認為需要把不夠的300元車資歸還給司機，因此找上警方協助，順利找出劉姓司機付清車資。

第三警分局立德所警員蔡孟涵在5日下午3時許值勤時，七旬李姓婦人走進派出所請求協助，她表示，因近期正忙於搬家，搭乘計程車搬運家當時，司機見她行李多，陪著她花了半小時幫忙搬運，未料抵達後梧棲後，她才發現身上現金不足以支付車資，差了300元，當時司機僅是笑著揮手，只說「算了、沒關係」，轉身離開。

李婦向警方說，想把車資付給司機，但當下因一時慌張，只記得司機名字、部分車號，忘了留下聯絡方式，十分苦惱，才決定向警方求助。

警員了解情況後，立即展開協助，經過一番比對與確認，終於在眾多同名同姓的司機中，找到43歲劉姓駕駛。

司機接獲警方來電時頗感訝異，但得知原因後，也欣然同意與婦人約定還款方式與時間。

李婦感激之情溢於言表，還向警方表示，「若不是妳幫忙，我根本找不到司機」

第三警分局提醒，日常生活中遇到財物遺失等突發狀況，都可主動尋求警方協助。同時呼籲，民眾在乘坐計程車或其他交通工具時，可事先確認車資與付款方式，留下司機聯絡資訊或簡單記錄相關細節，避免因慌亂而遺漏重要訊息，保障自身權益。

台中市李姓婦人找第三警分局協助，找到計程車司機車資。圖／第三警分局提供
台中市李姓婦人找第三警分局協助，找到計程車司機車資。圖／第三警分局提供

關係 梧棲 計程車司機

相關新聞

高鐵旅客「行動電源放背包充電」自燃釀3傷 下場慘了

行動電源自燃意外頻傳，台灣高鐵南下681次列車13日晚間行經雲林路段時，第4節車廂傳出有乘客的行動電源自燃，濃煙瀰漫整個...

美濃農地盜採猖獗 網友爆料高美大橋路段也是「很精彩」

高雄美濃農地大峽谷盜採坑洞接連曝光，除目前檢警查辦的吉洋地區多處巨大坑洞外，地方人士爆料，龍肚里往高美大橋路段也有好幾處...

台中羅漢腳想討老婆…只看過照片就要解定存200萬 警：詐騙啦

台中市52歲江姓男子月初時遇到詐騙集團，使用網路盜用的正妹相片後，傳訊「愛你一生一世」等溫柔話術哄騙後，江即到銀行解除定...

男子持鐵棍深夜街頭攔車揮打 女騎士被攔嚇壞驚悚畫面曝光

新北市鄭姓女子日前深夜騎機車行經板橋區大觀路時，突遭1名男子持鐵棍攔下敲打機車，另名19歲游姓騎士還慘遭鐵棍擊傷腳。板橋...

影／90歲失智婦迷路街頭警關心問電話 她回：抄在家裡牆壁上

台中一名9旬失智婦人提青菜獨坐社區前3小時，稱在等朋友，清水警分局員警獲報到場關心要護送她回家，詢問婦人家中電話，她回「...

小客車暴衝撞加油站！加油機倒塌漏油 騎士慘遭壓傷

桃園市龜山區復興一路上一家加油站昨晚發生小客車暴衝，撞擊加油島上的加油機，導致加油機倒塌，當場壓住剛加油完的騎士，並釀數...

