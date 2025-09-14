聽新聞
0:00 / 0:00
好心司機幫她搬家到海線沒收錢也不在意 七旬婦找警幫忙付清車資
台中市七旬李姓婦人月初時要從東區搬家到梧棲區，李婦找來計程車司機幫忙，未料抵達梧棲區，李婦才發現身上錢不夠，但司機卻說「沒關係」，李婦認為需要把不夠的300元車資歸還給司機，因此找上警方協助，順利找出劉姓司機付清車資。
第三警分局立德所警員蔡孟涵在5日下午3時許值勤時，七旬李姓婦人走進派出所請求協助，她表示，因近期正忙於搬家，搭乘計程車搬運家當時，司機見她行李多，陪著她花了半小時幫忙搬運，未料抵達後梧棲後，她才發現身上現金不足以支付車資，差了300元，當時司機僅是笑著揮手，只說「算了、沒關係」，轉身離開。
李婦向警方說，想把車資付給司機，但當下因一時慌張，只記得司機名字、部分車號，忘了留下聯絡方式，十分苦惱，才決定向警方求助。
警員了解情況後，立即展開協助，經過一番比對與確認，終於在眾多同名同姓的司機中，找到43歲劉姓駕駛。
司機接獲警方來電時頗感訝異，但得知原因後，也欣然同意與婦人約定還款方式與時間。
李婦感激之情溢於言表，還向警方表示，「若不是妳幫忙，我根本找不到司機」
第三警分局提醒，日常生活中遇到財物遺失等突發狀況，都可主動尋求警方協助。同時呼籲，民眾在乘坐計程車或其他交通工具時，可事先確認車資與付款方式，留下司機聯絡資訊或簡單記錄相關細節，避免因慌亂而遺漏重要訊息，保障自身權益。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言