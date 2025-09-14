聽新聞
4名登山客攀登宜蘭西馬縫山受困 搜救人員漏夜入山找到1人脫水
外地登山客一行4人攀登宜蘭縣大同鄉西馬縫山，昨天傍晚返程時迷路受困山區，消防局與搜救人員晚間8時許出發漏夜上山找人，接近凌晨發現受困者，其中1女子出現脫水狀況，補充水分及食物，順利把4人帶下山。
受困2男2女年約四、五十歲，從外縣市來到宜蘭，昨天一早從大同鄉宜51線14.8公里進入山區，攀登西馬縫山，預計當天傍晚從田古爾溪（天狗溪）下山，一行人卻在返程時迷失方向，加上天色漸暗，緊急打119向縣消防局求救。
縣消防局立即出動第一大隊、大同、宜蘭分隊救災人、車前往救援，同時通知林業署宜蘭分署派員協助；晚間8時許，大同分隊6名隊員自大同分隊出發至土場，接著與林業署人員會合，多名搜救隊員從土場摸黑入山搜索。
搜救人員於11時35分接觸到4名受困者，其中1名女登山客出現脫水，給予補充水及食物後，帶著他們原路折返，凌晨2時許抵達登山口，民眾表示告知消防救護無需送醫，隨後自行返家。
