山羚羊越野路跑於桃園虎頭山奧爾森林學堂廣場熱鬧登場。圖：警方提供

山羚羊越野路跑-虎頭山站今(14)日於桃園虎頭山奧爾森林學堂廣場熱鬧登場，共有400多位熱愛山林路跑的選手參加此次活動。為使路跑活動安全順利完成，桃園警分局交通組與轄區青溪派出所事先勘查活動路線，縝密規劃安全維護計畫。

2296469 0
員警利用機會針對選手及在場民眾進行交通安全宣導。圖：警方提供

桃園分局提到，今日來自各地的選手陸續報到，員警利用機會針對選手及在場民眾進行交通安全宣導，以實際案例宣導行人穿越路口應遵守號誌指示通過，以維護自身及他人安全。上午7時許由東華大學原民社同學歌聲吟唱迎賓曲拉開活動序幕，接著所有選手跟著音樂暖身活動。7時30分許，25公里羚羊組選手準備出發，主辦單位邀請交通組長吳惍楊共同鳴槍起跑，選手精神抖的奔馳出發。

吳惍楊說，此次路跑活動公分為25公里、18公里、10公里及5公里四個組別，活動持續進行至午後結束，警方將全程進行安全維護。

桃警前進山羚羊越野路跑虎頭山站 維護活動安全

