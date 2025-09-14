高鐵旅客「行動電源放背包充電」自燃釀3傷 下場慘了

行動電源自燃意外頻傳，台灣高鐵南下681次列車13日晚間行經雲林路段時，第4節車廂傳出有乘客的行動電源自燃，濃煙瀰漫整個車廂，嚇得乘客紛紛逃離，鐵警表示，經查為28歲孫姓女乘客放在背包內的行動電源，因不明原因自燃，該事件造成3人受傷，全案將依公共危險罪偵辦。

鐵警高雄分局太保派出所長吳忠岳指出，13日晚間9時11分接獲高鐵通報，高鐵681次列車第四車廂有行動電源燃燒，立即派員前往現場查處，鐵警到場時，現場其他民眾已先使用礦泉水滅火完畢。

吳忠岳說明，經查起火的行動電源為28歲孫姓乘客所有，當時孫女將行動電源放置在背包內充電，並把背包放在座位前方的地板，列車行經雲林-嘉義區間時，行動電源突然因不明原因起火燃燒。

吳忠岳指出，孫女遭燙傷，左手掌紅腫，但意識清楚無大礙，並由高鐵嘉義站護理師包紮治療，現場有3名旅客受傷，全案將依刑法第175條第3項（公共危險罪）偵辦。

鐵警呼籲，民眾如有發現可疑人、事、物，請撥打110報案電話，本分局將立即派員處理，共同維護旅運安全。