聽新聞
0:00 / 0:00
高鐵旅客「行動電源放背包充電」自燃釀3傷 下場慘了
行動電源自燃意外頻傳，台灣高鐵南下681次列車13日晚間行經雲林路段時，第4節車廂傳出有乘客的行動電源自燃，濃煙瀰漫整個車廂，嚇得乘客紛紛逃離，鐵警表示，經查為28歲孫姓女乘客放在背包內的行動電源，因不明原因自燃，該事件造成3人受傷，全案將依公共危險罪偵辦。
鐵警高雄分局太保派出所長吳忠岳指出，13日晚間9時11分接獲高鐵通報，高鐵681次列車第四車廂有行動電源燃燒，立即派員前往現場查處，鐵警到場時，現場其他民眾已先使用礦泉水滅火完畢。
吳忠岳說明，經查起火的行動電源為28歲孫姓乘客所有，當時孫女將行動電源放置在背包內充電，並把背包放在座位前方的地板，列車行經雲林-嘉義區間時，行動電源突然因不明原因起火燃燒。
吳忠岳指出，孫女遭燙傷，左手掌紅腫，但意識清楚無大礙，並由高鐵嘉義站護理師包紮治療，現場有3名旅客受傷，全案將依刑法第175條第3項（公共危險罪）偵辦。
鐵警呼籲，民眾如有發現可疑人、事、物，請撥打110報案電話，本分局將立即派員處理，共同維護旅運安全。
高鐵公司表示，事件發生後，列車長於第一時間將4車旅客疏散到其他車廂，並通知鐵路警察於上車協處；此事件另造成3位旅客遭火花輕微燙傷，已安排護理師協助旅客檢傷。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言