苗栗後龍台1線直行大型重機撞左轉電動代步車 80歲婦死亡

80歲吳姓老婦人昨天騎電動代步車在台1線苗栗縣後龍鎮路段，從外側車道左轉，與內側車道直行大型重機碰撞，吳婦送醫傷重不治，另大型重機騎士、乘客受輕傷，詳細事故原因，警方進一步需調查釐清。

竹南警分局聯港（南勢）派出所昨天上午9點多接獲報案，台1線116公里後龍鎮龍坑里路段發生大型重機與電動代步車碰撞交通事故，現場碎片四散，造成吳姓老婦人頭部擦傷、左小腿開放性骨折，失去呼吸心跳，大型重機翟姓騎士（55歲）、黃姓女乘客（51歲）身體多處擦挫傷，3人緊急送醫。

警方初步調查，吳姓老婦人騎電動代步車，由台1線往南行駛至台1線116公里處附近時，車子從外側車道左轉欲往北向車道，在南向內側車道與翟男所騎大型重機碰撞，吳姓老婦人送醫急救，搶救後仍宣告不治，翟、黃並無大礙，翟酒測無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。