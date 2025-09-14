快訊

上周還發文推經典口味 新竹知名烘焙坊突倒閉8分店全關 負責人失聯

iPhone 17才剛出…iPhone 18 Pro大改版來了！迎3大亮點更心動

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗後龍台1線直行大型重機撞左轉電動代步車 80歲婦死亡

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

80歲吳姓老婦人昨天騎電動代步車在台1線苗栗縣後龍鎮路段，從外側車道左轉，與內側車道直行大型重機碰撞，吳婦送醫傷重不治，另大型重機騎士、乘客受輕傷，詳細事故原因，警方進一步需調查釐清。

竹南警分局聯港（南勢）派出所昨天上午9點多接獲報案，台1線116公里後龍鎮龍坑里路段發生大型重機與電動代步車碰撞交通事故，現場碎片四散，造成吳姓老婦人頭部擦傷、左小腿開放性骨折，失去呼吸心跳，大型重機翟姓騎士（55歲）、黃姓女乘客（51歲）身體多處擦挫傷，3人緊急送醫。

警方初步調查，吳姓老婦人騎電動代步車，由台1線往南行駛至台1線116公里處附近時，車子從外側車道左轉欲往北向車道，在南向內側車道與翟男所騎大型重機碰撞，吳姓老婦人送醫急救，搶救後仍宣告不治，翟、黃並無大礙，翟酒測無飲酒情形，詳細事故原因仍需調查釐清。

竹南分局呼籲，駕駛人無論使用何種交通工具，行經幹道或轉彎時應遵守交通規則、注意車流狀況，並保持防禦駕駛觀念，才能確保自身與他人安全。

台1線苗栗縣後龍鎮路段昨天發生電動代步車、大型重機事故，造成1死2傷。圖／竹南警察分局提供
台1線苗栗縣後龍鎮路段昨天發生電動代步車、大型重機事故，造成1死2傷。圖／竹南警察分局提供
台1線苗栗縣後龍鎮路段昨天發生電動代步車、大型重機事故，造成1死2傷。圖／竹南警察分局提供
台1線苗栗縣後龍鎮路段昨天發生電動代步車、大型重機事故，造成1死2傷。圖／竹南警察分局提供

車道 重機 老婦

延伸閱讀

苗栗國變天龍國！苗栗財政分級被中央躍升為第1級 縣府批：太離譜

中央大砍給地方一般補助款 苗栗縣府：盼照往例數額核定

台南4區警找出17處「有雷」路口 未改善前用路人要自求多福

苗縣台1線廂型車撞台電外包商大貨車尾 車頭全毀駕駛受傷送醫

相關新聞

高鐵旅客「行動電源放背包充電」自燃釀3傷 下場慘了

行動電源自燃意外頻傳，台灣高鐵南下681次列車13日晚間行經雲林路段時，第4節車廂傳出有乘客的行動電源自燃，濃煙瀰漫整個...

苗栗後龍台1線直行大型重機撞左轉電動代步車 80歲婦死亡

80歲吳姓老婦人昨天騎電動代步車在台1線苗栗縣後龍鎮路段，從外側車道左轉，與內側車道直行大型重機碰撞，吳婦送醫傷重不治，...

廣角鏡／金門新湖港漁船沉沒 防堵油汙

金門新湖漁港昨天下午驚傳漁船漏油意外，新湖安檢所人員在港區新建碼頭巡查時，發現1艘閒置已久的「廣泰號」船艙進水且逐漸沉沒...

廣角鏡／聯結車國道自撞爆炸

王姓男子（卅五歲）昨天凌晨一點多駕駛聯結車，行經國道一號北向二○四點三公里路段時，疑未注意車前狀況，自撞外側護欄及隔音牆...

高鐵晚間傳行動電源自燃意外3人受傷 網以為電影花絮

台灣高鐵681車次今晚傳出行動電源自燃意外，一名乘客疑似使用行動電源過程中，行動電源突然冒煙起火，所幸火勢隨即撲滅，高鐵...

國巨高雄廠傳爆炸聲！地下室倉庫突起火燃燒 業者回應了

針對國巨（2327）高雄廠傳出爆炸聲，地下室倉庫的天花板風管起火燃燒，國巨13晚回應表示，一切按照SOP流程，消防隊員到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。