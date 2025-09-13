高鐵晚間傳行動電源自燃意外3人受傷 網以為電影花絮
台灣高鐵681車次今晚傳出行動電源自燃意外，一名乘客疑似使用行動電源過程中，行動電源突然冒煙起火，所幸火勢隨即撲滅，高鐵表示，該起事件造成3位旅客遭火花輕微燙傷，已安排護理師協助旅客檢傷。
高鐵681車次今晚（13日）晚間21時許，行經雲林路段時，在第4車發生旅客行動電源自燃事件，所幸車上有乘客立刻協助撲滅火勢。
據了解，當時一名乘客疑似一邊使用手機同時使用行動電源充電，不明原因行動電源突然冒煙起火，車上乘客嚇到都起身，有乘客使用礦泉水協助撲滅火勢，事件發生時列車行經雲林路段，但雲林飛停靠站，後續相關乘客在嘉義、台南、高雄陸續下車。
事發當時有民眾將過程用手機錄影上傳到網路受訓社群，因以首部以高鐵為題材的災難動作片「96分鐘」甫上映，許多網友留言以為是電影花絮釋出。
台灣高鐵公司表示，事件發生後，列車長於第一時間將4車旅客疏散到其他車廂，並通知鐵路警察於上車協處。此事件另造成3位旅客遭火花輕微燙傷，已安排護理師協助旅客檢傷。
