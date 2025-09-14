聽新聞
0:00 / 0:00

要學童自打巴掌100下…師不服挨罰 提告敗訴

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

板橋某國小一年級孫姓女導師因四名學童上課插嘴，要求學童自打巴掌一百下，還要求打大力一點，新北市政府認定她違反兒童及少年福利與權益保障法，裁罰六萬元。孫師提行政訴訟，台北高等行政法院駁回。

孫師二○二○年至二○二一年擔任國小一、二年級班導師，有學童母親向校方抗議，指導師要求學生自打巴掌一百下。新北市府接獲校方調查報告、家防中心個案摘要表等，通知孫師陳述意見後，認定她確實有要求四名學童自打嘴巴，侵害學童身體自主權及人格發展權，裁處六萬罰鍰。

孫師提行政訴訟，否認指控，稱受訪學生僅七、八歲，心智未成熟，記憶容易受詢問者暗示影響，不可信。她主張學生講話影響秩序，要求學生以手指放在嘴巴比「噓」不講話，如仍不遵守才要求以手指輕拍嘴唇，但未要求「一百下」。

北高行指出，學童接受調查曾說「我是坐在座位打自己的左右臉頰，老師叫我打一百下」，也有其他學生佐證，加上孫師說法，認定孫師確實命四名學生打嘴巴一百下，並要嘻皮笑臉的學童打大力一點。

北高行認為，孫師的行為縱非故意，或出發點是出於教育目的，仍構成兒權法「不正當行為」，判她敗訴。

體罰 巴掌 班導師

延伸閱讀

「用九」阿公林義雄辭世享耆壽90歲 張軒睿、王淨感念發聲

男警向媒體爆料同事妻的私密裸照 他不爽被「免職」打官司結果曝光

控高雄市府圖利國賓飯店改建案 自救會怒喊：陳其邁下台

8點檔女星自殘打巴掌失去意識！露驚悚傷痕導演嚇到：瘋了

相關新聞

婦躲牢獄逃對岸23年 化名返台被告發

曾任醫院行政經理的林姓婦人，因遺棄老榮民致死，一九九五年遭判刑七年定讞，她為逃避入監，同年逃亡中國大陸，並以化名「林俐」...

廣角鏡／金門新湖港漁船沉沒 防堵油汙

金門新湖漁港昨天下午驚傳漁船漏油意外，新湖安檢所人員在港區新建碼頭巡查時，發現1艘閒置已久的「廣泰號」船艙進水且逐漸沉沒...

廣角鏡／聯結車國道自撞爆炸

王姓男子（卅五歲）昨天凌晨一點多駕駛聯結車，行經國道一號北向二○四點三公里路段時，疑未注意車前狀況，自撞外側護欄及隔音牆...

要學童自打巴掌100下…師不服挨罰 提告敗訴

板橋某國小一年級孫姓女導師因四名學童上課插嘴，要求學童自打巴掌一百下，還要求打大力一點，新北市政府認定她違反兒童及少年福...

高鐵晚間傳行動電源自燃意外3人受傷 網以為電影花絮

台灣高鐵681車次今晚傳出行動電源自燃意外，一名乘客疑似使用行動電源過程中，行動電源突然冒煙起火，所幸火勢隨即撲滅，高鐵...

國巨高雄廠傳爆炸聲！地下室倉庫突起火燃燒 業者回應了

針對國巨（2327）高雄廠傳出爆炸聲，地下室倉庫的天花板風管起火燃燒，國巨13晚回應表示，一切按照SOP流程，消防隊員到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。