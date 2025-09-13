LINE報平安後音訊全無…夫妻爬山南三段失蹤 搜救隊雨中苦尋

南投縣信義鄉一對張姓協作夫妻，8月29日自郡大山登山口入山，計畫前往東郡北鞍營地，順道將2月吊掛山友遺留的裝備背下山。原訂10天往返，6日曾透過LINE向家屬報平安，之後音訊全無，家屬12日焦急報案。

南投縣消防局表示，昨日已先派信義義消兩人入山搜尋，今晨再出動5名隊員，由直升機空投至郡大山登山口展開第二波搜救。搜救人員傍晚回報，山區持續降雨，能見度不佳，截至晚間仍無所獲，只能就地紮營，明晨續搜。

張姓夫妻居住於信義鄉東埔部落，長年協助登山客進出南三段。據了解，他們在6日傳訊息時曾告知行程可能延後幾天，請家人放心；但之後再無消息。消防局以手機查址，只顯示到9月2日的訊號，與家屬所稱的6日通訊紀錄並不一致。