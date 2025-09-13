金門新湖港驚傳漁船沉沒「海面現油汙」 岸巡、環保局緊急防堵漏油
金門新湖漁港今天下午驚傳漁船漏油意外，新湖安檢所人員在港區新建碼頭巡查時，發現1艘閒置已久的「廣泰號」漁船船艙進水，船隻後段逐漸沈沒，周邊海面發現有嚴重油汙，緊急通報金門縣環保局、海保署及漁會協助派員處理，以防汙染情況持續擴散。
新湖安檢所指出，事件發生在下午2時46分，由港巡人員首先發現異狀，隨即通報船主與相關單位，環保局人員於3時25分抵達現場，經初步判斷油汙疑為柴油，且油汙面積大並出現乳化情形，經現場人員討論，採取使用攔油索封鎖油污並投入吸油棉清除的方式防止污染擴散。
現場人員初估油汙面積長達120公尺、寬約40公尺，在岸巡及料羅支援人員協助下，共布置250片吸油棉、拉設18條攔油索，經過近兩小時的努力，至下午4時50分完成防堵設置，油汙擴散情況已獲控制，環保局隨後進行油汙採樣，以釐清汙染來源及成分。
據了解，「廣泰號」船主為台籍人士，事件發生後已獲通知並派友人到場了解情況，將於明日上午協調吊車進行船體吊掛作業，以利後續清理與處理，岸巡安檢所表示，將持續監控港區，防止油汙再次外洩。
