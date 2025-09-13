內部警報響起！高雄上市科技公司竄火煙 白袍員工緊急疏散至戶外

高市大寮區工業街某家知名上市電子公司地下室今天清晨4時56分許突然傳出火警，火煙從地下室天花板竄出，公司內部警報響起，一群正在工作身穿白袍工作服的員工緊急被疏散至戶外，消防局派出18車46人灌救，半小時撲滅，幸無人受傷。

消防局指出，今天清晨4時56分接獲位於大寮區大業街一家工廠的火警案，派出18車46人前往馳援，抵達後，發現廠房內的地下室天花板排煙管燃燒，火煙竄出，所幸員工當時已被疏散至廠外，未傳人員受困。