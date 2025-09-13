快訊

內部警報響起！高雄上市科技公司竄火煙 白袍員工緊急疏散至戶外

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市大寮區工業街某家知名上市電子公司地下室今天清晨4時56分許突然傳出火警，火煙從地下室天花板竄出，公司內部警報響起，一群正在工作身穿白袍工作服的員工緊急被疏散至戶外，消防局派出18車46人灌救，半小時撲滅，幸無人受傷。

消防局指出，今天清晨4時56分接獲位於大寮區大業街一家工廠的火警案，派出18車46人前往馳援，抵達後，發現廠房內的地下室天花板排煙管燃燒，火煙竄出，所幸員工當時已被疏散至廠外，未傳人員受困。

消防員射水線灌救，火勢於5時26分順利撲滅，無人員受傷；據了解，該家起火的工廠是某家上市公司被動元件廠，消防員初步了解，當時是天花板排煙管燃燒起火，詳細起火原因由火調科調查。

高市大寮區工業街某家知名上市電子公司地下室今天清晨4時56分許突然傳出火警，員工緊急被疏散，消防員射水滅火。記者石秀華／翻攝
高市大寮區工業街某家知名上市電子公司地下室今天清晨4時56分許突然傳出火警，員工緊急被疏散，消防員射水滅火。記者石秀華／翻攝

