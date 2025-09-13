快訊

同學震驚！美保守派網紅柯克遭槍殺 22歲凶嫌私下性格曝光

綠營稱美濃大峽谷地主是「自家特助」 柯志恩批造謠怒提告

聽新聞
0:00 / 0:00

影／國道連2次遇逆向車 駕駛神閃避掀熱議…火鳥失控打滑撞護欄

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

國道1號泰山路段7日深夜出現逆向車，導致後方在短短7秒之內至少5輛車急煞、連續7次驚險閃避，其中1輛紅色火鳥跑車打滑迴轉自撞釀成二次事故，但急切造成火鳥失控的銀色休旅車卻逕自駛離；跑車駕駛已報警請求調查。

事發於上周日深夜11時許在北向38.7公里長距離下坡彎道，編號A銀色小客車原本開在最外線車道，疑因閃車失控往左橫越4線車道衝撞分隔島，調頭迴轉變成逆向，靜止停在內線。

目擊的車輛通過之後，在前方遠處看見路肩有紅斑馬巡邏車，便停車通報，沒想到警方都還沒來得及趕往第一故事現場，就又發生二次事故。

險象環生二次事故過程被後車完整錄下，驚叫連連的行車記錄影像在Threads吸引15萬次瀏覽；畫面中內線車道先有編號B銀色休旅車、再有編號D的COLT PLUS掀背小車，均以百公里時速往前衝，因為是長距下坡彎道視線受阻，突然迎面看見逆向A車，雙雙急煞減速。

B車首先猛然向右切換車道閃避，逼迫中線的編號C紅色龐帝克火鳥跑車嚇到也向右側撇出，卻失控打滑180度弧形往左迴轉，逆向衝撞內側護欄再反彈倒退滑向中線車道。

不到1秒鐘的瞬間，D車也為了閃避前方逆向A車，由內線往右側撇出，但中線另有編號E車，於是他繞過A車又急忙折返內線，卻在這時再度迎面遭遇逆向C車，又再驚險閃避安然通過，整起事故沒人受傷。

紅斑馬趕抵時，現場只剩2輛逆向車停在內線，均表示自行和解、通知拖吊不需協助，因此警方並未成案。網友在Threads留言稱讚COLT PLUS連續2次遭遇逆向車，且都在左右側有車的高速行駛中驚險安然閃過，技術高超。較具爭議的是銀色休旅車急切造成火鳥跑車失控自撞，卻完全沒停車查看便逕自駛離，遭不少網友質疑。

跑車駕駛起初留言指稱，銀車急甩過來，雖然有感受到撞擊，但檢查並無明顯車損，甚至覺得好險他有安全閃過逆向車，不然就撞上了。但事後跑車駕駛仍在10日下午向警方報案請求判定彼此責任。

國道公路警察局第一大隊表示，將再通知逆向小客車、銀色休旅車、火鳥跑車3方駕駛到案說明，進一步調查釐清肇責比例。

紅色龐帝克火鳥經典跑車7日在國道1號，因旁車閃避逆向車驟然迫近，導致失控打滑自撞內側護欄釀成二次事故，右前輪撞破，自行通知拖吊車。圖／火鳥駕駛授權使用
紅色龐帝克火鳥經典跑車7日在國道1號，因旁車閃避逆向車驟然迫近，導致失控打滑自撞內側護欄釀成二次事故，右前輪撞破，自行通知拖吊車。圖／火鳥駕駛授權使用
國道1號北向泰山路段內線7日深夜出現逆向車，2號休旅車驟然向右閃避導致3號跑車失控迴轉自撞，造成後方4號掀背車連續2次迎面遭遇逆向車，幸好都安然閃過。圖／網友授權使用行車記錄畫面
國道1號北向泰山路段內線7日深夜出現逆向車，2號休旅車驟然向右閃避導致3號跑車失控迴轉自撞，造成後方4號掀背車連續2次迎面遭遇逆向車，幸好都安然閃過。圖／網友授權使用行車記錄畫面
紅色龐帝克火鳥經典跑車7日在國道1號，因旁車閃避逆向車驟然迫近，導致失控打滑自撞內側護欄釀成二次事故，自己也變成逆向，接著又反彈倒退打橫。圖／火鳥駕駛授權使用
紅色龐帝克火鳥經典跑車7日在國道1號，因旁車閃避逆向車驟然迫近，導致失控打滑自撞內側護欄釀成二次事故，自己也變成逆向，接著又反彈倒退打橫。圖／火鳥駕駛授權使用
火鳥跑車在國道失控打滑逆向自撞中央分隔島，反彈倒退打橫占用2線車道，後方車輛緊急煞停才發現，跑車駕駛身穿黑衣站在護欄上揮舞雙手，漆黑夜裡幾乎看不到。圖／翻攝Threads
火鳥跑車在國道失控打滑逆向自撞中央分隔島，反彈倒退打橫占用2線車道，後方車輛緊急煞停才發現，跑車駕駛身穿黑衣站在護欄上揮舞雙手，漆黑夜裡幾乎看不到。圖／翻攝Threads
國道1號北向泰山下坡路段內線7日深夜出現逆向車，2號銀色休旅車驟然急切向右閃避，導致3號紅色火鳥跑車失控打滑，迴轉180度逆向衝撞內側護欄釀成二次事故。銀色休旅車逕自駛離遭網友質疑。圖／網友授權使用行車記錄畫面
國道1號北向泰山下坡路段內線7日深夜出現逆向車，2號銀色休旅車驟然急切向右閃避，導致3號紅色火鳥跑車失控打滑，迴轉180度逆向衝撞內側護欄釀成二次事故。銀色休旅車逕自駛離遭網友質疑。圖／網友授權使用行車記錄畫面

逆向 跑車 車道 國道 警察 Threads 休旅車

延伸閱讀

大片玻璃窗被撞碎…加拿大7旬翁駕休旅車衝進托兒所 1歲半幼童喪命

高雄嚴重自撞車禍 男駕休旅車撞幼兒園圍牆1死2傷

男子涉酒駕 在台13線苗栗市段撞對向機車、休旅車

高雄休旅車無號誌路口左轉撞百萬紅牌重機 騎士騰空重摔和駕駛雙送醫

相關新聞

影／國道連2次遇逆向車 駕駛神閃避掀熱議…火鳥失控打滑撞護欄

國道1號泰山路段7日深夜出現逆向車，導致後方在短短7秒之內至少5輛車急煞、連續7次驚險閃避，其中1輛紅色火鳥跑車打滑迴轉...

台62線瑪陵隧道將實施區間測速 速限70超速罰款3千元起跳

台62線貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距致發生嚴重交通事故，基隆端出口附近的瑪陵隧道沒有路側空間可...

假日相約釣魚…2釣客海口漲潮受困沙洲 海巡獲報馳援救回

兩名釣客趁休假相約至台中市大安溪出海口沙洲釣魚，下午1時許，因漲潮受困沙洲無法自行返回上岸，第三岸巡隊松柏安檢所接獲民眾...

台積電南科廠工人清洗水塔「手臂斷裂」身亡 檢警相驗排除他殺

台積電南科廠區前天下午一名50歲黃姓工人清洗水塔時突然不明原因手臂斷裂、大量出血，其他人發現時已命危，送醫不治。台南檢方...

沒紅綠燈釀禍？桃園「這路口」車流量大 曾發生死亡車禍

桃園市龍潭區中興路（台3線）、五龍街口7月底發生死亡車禍，該路口車流量大卻只有閃光號誌，地方要求換上紅綠燈事故發生後。議...

北市92歲翁獨自外出雙腳無力 警「給他椅子坐」熱心助返家

台北市92歲曾姓老翁日前晚間外出返家途中，因體力不支、雙腳疼痛無法再走，只能倚靠路邊圍欄休息，神情疲憊不堪，熱心民眾發現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。