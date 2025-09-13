影／國道連2次遇逆向車 駕駛神閃避掀熱議…火鳥失控打滑撞護欄

國道1號泰山路段7日深夜出現逆向車，導致後方在短短7秒之內至少5輛車急煞、連續7次驚險閃避，其中1輛紅色火鳥跑車打滑迴轉自撞釀成二次事故，但急切造成火鳥失控的銀色休旅車卻逕自駛離；跑車駕駛已報警請求調查。

事發於上周日深夜11時許在北向38.7公里長距離下坡彎道，編號A銀色小客車原本開在最外線車道，疑因閃車失控往左橫越4線車道衝撞分隔島，調頭迴轉變成逆向，靜止停在內線。

目擊的車輛通過之後，在前方遠處看見路肩有紅斑馬巡邏車，便停車通報，沒想到警方都還沒來得及趕往第一故事現場，就又發生二次事故。

險象環生二次事故過程被後車完整錄下，驚叫連連的行車記錄影像在Threads吸引15萬次瀏覽；畫面中內線車道先有編號B銀色休旅車、再有編號D的COLT PLUS掀背小車，均以百公里時速往前衝，因為是長距下坡彎道視線受阻，突然迎面看見逆向A車，雙雙急煞減速。

B車首先猛然向右切換車道閃避，逼迫中線的編號C紅色龐帝克火鳥跑車嚇到也向右側撇出，卻失控打滑180度弧形往左迴轉，逆向衝撞內側護欄再反彈倒退滑向中線車道。

不到1秒鐘的瞬間，D車也為了閃避前方逆向A車，由內線往右側撇出，但中線另有編號E車，於是他繞過A車又急忙折返內線，卻在這時再度迎面遭遇逆向C車，又再驚險閃避安然通過，整起事故沒人受傷。

紅斑馬趕抵時，現場只剩2輛逆向車停在內線，均表示自行和解、通知拖吊不需協助，因此警方並未成案。網友在Threads留言稱讚COLT PLUS連續2次遭遇逆向車，且都在左右側有車的高速行駛中驚險安然閃過，技術高超。較具爭議的是銀色休旅車急切造成火鳥跑車失控自撞，卻完全沒停車查看便逕自駛離，遭不少網友質疑。

跑車駕駛起初留言指稱，銀車急甩過來，雖然有感受到撞擊，但檢查並無明顯車損，甚至覺得好險他有安全閃過逆向車，不然就撞上了。但事後跑車駕駛仍在10日下午向警方報案請求判定彼此責任。