台62線瑪陵隧道將實施區間測速 速限70超速罰款3千元起跳

台62線貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距致發生嚴重交通事故，基隆端出口附近的瑪陵隧道沒有路側空間可供使用，一旦發生車禍搶救難度高，本月15日起區間測速開始執法，超速3000元起跳。

交通隊副隊長李文雄表示，這次增設區間平均速率執法設備偵測範圍自台62線快速道路1.7K起至0.7K處（瑪陵隧道東往西），全長946.43公尺，速限70公里/小時。日前已通過資安檢測，今年8月5日取得經濟部標準檢驗局檢定合格，8月20日公告宣導，9月15日0時起正式執法取締。

交通隊說，違者依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰，超速超過最高速限40公里以上的嚴重超速危險駕駛，更將依同條例第43條處1萬2000元至3萬6000元罰鍰，期許能遏止駕駛人僥倖違規心態、提升行車及執法安全。

交通隊指出，目前台62線西向11.3K至6.2K及台62甲線北向2號隧道至東海街出口，都已實施區間測速，平均每月有3000至4000件違規，台62線瑪陵隧道是第三處區間測速路段。

警方說，瑪陵隧道內若發生車禍事故，因無路側空間可供使用，除影響員警到場速度、增加災害搶救難度外，亦容易造成車流嚴重回堵、危及民眾等候安全，決定增設區間測速。