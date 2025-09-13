快訊

台62線瑪陵隧道將實施區間測速 速限70超速罰款3千元起跳

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台62線貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距致發生嚴重交通事故基隆端出口附近的瑪陵隧道沒有路側空間可供使用，一旦發生車禍搶救難度高，本月15日起區間測速開始執法，超速3000元起跳。

交通隊副隊長李文雄表示，這次增設區間平均速率執法設備偵測範圍自台62線快速道路1.7K起至0.7K處（瑪陵隧道東往西），全長946.43公尺，速限70公里/小時。日前已通過資安檢測，今年8月5日取得經濟部標準檢驗局檢定合格，8月20日公告宣導，9月15日0時起正式執法取締。

交通隊說，違者依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰，超速超過最高速限40公里以上的嚴重超速危險駕駛，更將依同條例第43條處1萬2000元至3萬6000元罰鍰，期許能遏止駕駛人僥倖違規心態、提升行車及執法安全。

交通隊指出，目前台62線西向11.3K至6.2K及台62甲線北向2號隧道至東海街出口，都已實施區間測速，平均每月有3000至4000件違規，台62線瑪陵隧道是第三處區間測速路段。

警方說，瑪陵隧道內若發生車禍事故，因無路側空間可供使用，除影響員警到場速度、增加災害搶救難度外，亦容易造成車流嚴重回堵、危及民眾等候安全，決定增設區間測速。

基隆市警察局表示，使用平均區間測速儀器是希望透過「速度管理」有效規範車輛的行駛速度，科技執法的處罰僅是一個手段，目的是希望減少因超速所造成的事故傷亡，提醒駕駛人進入隧道後依照速限穩定行駛即可，不要刻意放慢通行，以免影響行車順暢。

台62線瑪陵隧道15日起區間測速，速限70公里超速3000元起跳。圖／交通隊提供
測速 速限 基隆 交通事故 科技執法

相關新聞

影／國道連2次遇逆向車 駕駛神閃避掀熱議…火鳥失控打滑撞護欄

國道1號泰山路段7日深夜出現逆向車，導致後方在短短7秒之內至少5輛車急煞、連續7次驚險閃避，其中1輛紅色火鳥跑車打滑迴轉...

假日相約釣魚…2釣客海口漲潮受困沙洲 海巡獲報馳援救回

兩名釣客趁休假相約至台中市大安溪出海口沙洲釣魚，下午1時許，因漲潮受困沙洲無法自行返回上岸，第三岸巡隊松柏安檢所接獲民眾...

台積電南科廠工人清洗水塔「手臂斷裂」身亡 檢警相驗排除他殺

台積電南科廠區前天下午一名50歲黃姓工人清洗水塔時突然不明原因手臂斷裂、大量出血，其他人發現時已命危，送醫不治。台南檢方...

沒紅綠燈釀禍？桃園「這路口」車流量大 曾發生死亡車禍

桃園市龍潭區中興路（台3線）、五龍街口7月底發生死亡車禍，該路口車流量大卻只有閃光號誌，地方要求換上紅綠燈事故發生後。議...

北市92歲翁獨自外出雙腳無力 警「給他椅子坐」熱心助返家

台北市92歲曾姓老翁日前晚間外出返家途中，因體力不支、雙腳疼痛無法再走，只能倚靠路邊圍欄休息，神情疲憊不堪，熱心民眾發現...

