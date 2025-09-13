快訊

假日相約釣魚…2釣客海口漲潮受困沙洲 海巡獲報馳援救回

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

兩名釣客趁休假相約至台中市大安溪出海口沙洲釣魚，下午1時許，因漲潮受困沙洲無法自行返回上岸，第三岸巡隊松柏安檢所接獲民眾報案後，立即派遣人力投入救援，並順利將受困人員全數救援上岸。

海巡署中部分署表示，今天中午1時左右，松柏安檢所接獲民眾通報後，立即整合區域救援能量，派遣救援人員攜帶救生救難裝備及救生艇馳赴現場投入救援；海巡人員抵達大安溪出海口岸際沙洲，於距岸邊約70公尺處，在沙洲發現有2位民眾受困，經評估現場水域安全無虞後，海巡人員立即穿著救生衣並佩掛安全繩，泅渡對岸實施救援。

當時大安溪出海口岸際沙洲正逢漲潮，救援人員順利將受困民眾全數救援上岸；經評估2位受困民眾皆無受傷且意識清楚，於稍作休息後即自行返家；另詢問民眾表示是趁休假時，2人相約至沙洲釣魚，因未注意潮汐狀況以致受困，獲救後感謝海巡人員即時救援。

第三岸巡隊呼籲民眾，若遇於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，可撥打海巡118免費服務專線，海巡人員將於第一時間投入教援；另民眾如欲從事水域遊憩活動，建議下載「Go Ocean」海洋資訊平台App，出發前先了解各縣市海域漲退潮狀況，以降低危安風險，確保遊憩安全。

兩名釣客趁休假相約至台中市大安溪出海口沙洲釣魚，下午因漲潮受困沙洲，第三岸巡隊松柏安檢所穿著救生衣並佩掛安全繩，泅渡對岸實施救援。圖／海巡署中部分署提供
