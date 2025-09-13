快訊

台積電南科廠工人清洗水塔「手臂斷裂」身亡 檢警相驗排除他殺

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台積電南科廠區前天下午一名50歲黃姓工人清洗水塔時突然不明原因手臂斷裂、大量出血，其他人發現時已命危，送醫不治。台南檢方昨天相驗，初步排除他殺可能，朝勞動安全是否疏失偵辦要釐清事發原因與責任歸屬。

警方表示，家屬已完成筆錄，死者是家中獨子，前天前往台積電南科園區工廠清洗水塔，事件發生時，沒有其他人在場、因遲遲沒完成，同事查看才發現他手臂斷裂大量出血，已無呼吸心跳，立即打119求助、送醫仍宣告不治。

死者是低收入戶，跟長輩同住，還育有一女，女兒認屍時更是當場情緒崩潰哭倒在地。家屬稱住宅七月被颱風摧毀才借錢修屋，現在又痛失家人，接連變故不知如何是好。

家屬表示，意外經過不清楚，好好一個人出門卻傳噩耗，令人難以接受，也沒聽到相關單位說明釐清，因為是弱勢百姓也不知如何是好。

檢警會同法醫昨天相驗，初步排除他殺可能，但稱偵查不公開，對黃男手部受傷與案發細節仍無法說明，將朝勞動安全方向調查，釐清是否涉及工安管理疏失。

台積電南科廠驚傳工人清洗水塔斷臂身亡。圖/本報資料畫面

