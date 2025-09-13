聽新聞
0:00 / 0:00
台積電南科廠工人清洗水塔「手臂斷裂」身亡 檢警相驗排除他殺
台積電南科廠區前天下午一名50歲黃姓工人清洗水塔時突然不明原因手臂斷裂、大量出血，其他人發現時已命危，送醫不治。台南檢方昨天相驗，初步排除他殺可能，朝勞動安全是否疏失偵辦要釐清事發原因與責任歸屬。
警方表示，家屬已完成筆錄，死者是家中獨子，前天前往台積電南科園區工廠清洗水塔，事件發生時，沒有其他人在場、因遲遲沒完成，同事查看才發現他手臂斷裂大量出血，已無呼吸心跳，立即打119求助、送醫仍宣告不治。
死者是低收入戶，跟長輩同住，還育有一女，女兒認屍時更是當場情緒崩潰哭倒在地。家屬稱住宅七月被颱風摧毀才借錢修屋，現在又痛失家人，接連變故不知如何是好。
家屬表示，意外經過不清楚，好好一個人出門卻傳噩耗，令人難以接受，也沒聽到相關單位說明釐清，因為是弱勢百姓也不知如何是好。
檢警會同法醫昨天相驗，初步排除他殺可能，但稱偵查不公開，對黃男手部受傷與案發細節仍無法說明，將朝勞動安全方向調查，釐清是否涉及工安管理疏失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言