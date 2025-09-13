AI偵測空污異常 台中男非法焚燒廢棄物遭查獲

趙姓男子日前在台中大肚區護岸路旁，棄置大量廢棄物並點火焚燒，中市環保局透過AI儀器偵測空氣品質異常，經派員到場發現，由警方循線鎖定並通知他到案，全案依違反空污法函送裁罰。

台中市府今天發布新聞稿表示，中市環保局近年於轄內持續布建大量AI科技工具，當空氣污染發生時，能即時掌握並迅速處理污染源，避免市民暴露於空污的威脅當中。

環保局今年7月4日上午8時多，運用科學儀器偵測出大肚區護岸路附近空氣品質出現異常，經派員勘查後，發現現場遭棄置大量廢棄物並焚燒，造成環境污染。

經環保局協請台中市警局烏日分局，調閱附近住戶與工廠的私人監視錄影系統，及同時段行經的車輛行車紀錄器，掌握相關事證後，烏日警分局大肚分駐所員警查出74歲趙姓男子涉案，並通知他到案。

趙男到案後原否認涉案，經警方與環保單位出示相關證據，他才坦承。全案後續依違反空氣污染防制法移由環保局裁罰新台幣10萬元以下罰鍰。

市府提醒，目前已藉由大量智慧科技系統破獲多起環境污染案件，呼籲民眾近期空污季將屆，各項行為更應避免空氣污染的發生，如有違反空氣污染防制法相關規定，環保局將依法加重處分，共同維護空氣品質。