北市92歲翁獨自外出雙腳無力 警「給他椅子坐」熱心助返家
台北市92歲曾姓老翁日前晚間外出返家途中，因體力不支、雙腳疼痛無法再走，只能倚靠路邊圍欄休息，神情疲憊不堪，熱心民眾發現有異報警，警方到場先協助他坐下後關懷，幫忙聯繫家屬助他平安返家。
中正一分局仁愛路派出所警員莊貽任、蕭銘哲日前獲報，永康街附近有老翁需要警方協助趕抵，發現曾翁孤身在路旁，步履維艱，警方先向附近店家借來椅子，讓他坐下休息，並不斷安撫關懷，期間店家也貼心遞上礦泉水，協助補充體力。
員警隨後聯絡家屬趕到現場，老翁情況逐漸好轉，自述在大安區永康街逛完街要回信義區吳興街住家，突然腳無力才停留，對警方與民眾的幫忙連聲道謝，家屬也對員警即時伸援、細心守護表達肯定。
中正一警方提醒，民眾若在外感到身體不適，應立即尋求協助或撥打110報案，警方會秉持「為民服務」精神，全力守護市民的安全與健康。
