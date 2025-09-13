快訊

清潔隊員將「殘值32元」電鍋送拾荒婦遭起訴 法務部發聲了

遺棄榮民致死被判7年…她躲大陸23年 化名返台「這原因」被抓了

北市92歲翁獨自外出雙腳無力 警「給他椅子坐」熱心助返家

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

北市92歲曾姓老翁日前晚間外出返家途中，因體力不支、雙腳疼痛無法再走，只能倚靠路邊圍欄休息，神情疲憊不堪，熱心民眾發現有異報警，警方到場先協助他坐下後關懷，幫忙聯繫家屬助他平安返家。

中正一分局仁愛路派出所警員莊貽任、蕭銘哲日前獲報，永康街附近有老翁需要警方協助趕抵，發現曾翁孤身在路旁，步履維艱，警方先向附近店家借來椅子，讓他坐下休息，並不斷安撫關懷，期間店家也貼心遞上礦泉水，協助補充體力。

員警隨後聯絡家屬趕到現場，老翁情況逐漸好轉，自述在大安區永康街逛完街要回信義區吳興街住家，突然腳無力才停留，對警方與民眾的幫忙連聲道謝，家屬也對員警即時伸援、細心守護表達肯定。

中正一警方提醒，民眾若在外感到身體不適，應立即尋求協助或撥打110報案，警方會秉持「為民服務」精神，全力守護市民的安全與健康。

中正一分局仁愛路派出所警員莊貽任、蕭銘哲日前協助92歲曾姓老翁回家。記者翁至成／翻攝
中正一分局仁愛路派出所警員莊貽任、蕭銘哲日前協助92歲曾姓老翁回家。記者翁至成／翻攝
92歲曾姓老翁日前獨自外出逛街，因腳無力無法再行走，民眾見狀熱心報警。記者翁至成／翻攝
92歲曾姓老翁日前獨自外出逛街，因腳無力無法再行走，民眾見狀熱心報警。記者翁至成／翻攝

