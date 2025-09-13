南科台積電工安意外 男保養水塔遭風扇擊中不治

快訊

中央社／ 台南13日電

南部科學園區台南園區台積電18B廠，11日發生外包商僱用50歲黃姓男子從事冷卻水塔保養時，遭水塔風扇擊中跌落塔內，送醫不治死亡，南科管理局勒令停工，南檢昨天完成相驗。

台南市消防局11日中午獲報，南科台積電18B廠外包商僱用黃男保養冷卻水塔時發生墜落事故；救護人員趕抵現場時，黃男已無生命跡象，送往成大醫院急救不治，南科管理局立刻派人檢查，勒令停工。

南科管理局調查，黃男當時正在進行冷卻水塔年度保養，卻被水塔風扇擊中跌落塔內約高3公尺底部。台南地檢署昨天驗屍，初判死因是重度氣血胸及低血容休克，死者家屬沒有異議。

南科管理局今天表示，將依職業安全衛生法相關規定調查詳細職災原因及責任歸屬，並關注後續發展。

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

南科 台南 台積電

相關新聞

影／玉山主峰山友受傷 空勤出動救援原因竟是「太開心踩空」

9月6日玉山主峰線發生山友在風口附近踩空跌倒，造成膝蓋及臉部多重受傷，經由空勤總隊直升機吊掛送醫。事後，山友回饋表示，事...

高雄橋頭糖廠平交道警鈴響3車仍穿越影片曝 網驚：不要命了

高雄橋頭糖廠平交道平常上下班尖峰期車流大，有網友拍下平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過，一度因前...

共乘小黃送酒醉女同事 男涉乘機猥褻揩油遭訴

新北市林姓男子今年3月中旬和酒醉女同事共乘計程車送返家，涉嫌在車上乘機猥褻揩油，受害女同不甘受辱，報警提告，新北地檢署日...

停車忘記拔鑰匙遭竊 蘆竹警以車追人成功找回

南竹派出所日前接獲民眾報案，稱其停放路邊的機車因未拔鑰匙遭竊。員警立即調閱監視器並展開追查，成功在數小時內找回被害人的愛車...

失智婦外出散步迷途 八德警與里長即時助返家

八德分局大安派出所昨(12)日接獲報案，在八德區富榮街，有一老婦人走失，警方立即前往了解，原來老婦人就住在隔壁巷子...

高雄大樓後巷傳撞擊聲 管理員驚見七旬男墜樓

高雄市苓雅區某大樓今天上午發生男子墜樓，黃姓七旬男子自大樓住處陽台，墜落大樓後房巷子，大樓管理員聽見墜落聲，趕去查看，發...

