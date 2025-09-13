南科台積電工安意外 男保養水塔遭風扇擊中不治

南部科學園區台南園區台積電18B廠，11日發生外包商僱用50歲黃姓男子從事冷卻水塔保養時，遭水塔風扇擊中跌落塔內，送醫不治死亡，南科管理局勒令停工，南檢昨天完成相驗。

台南市消防局11日中午獲報，南科台積電18B廠外包商僱用黃男保養冷卻水塔時發生墜落事故；救護人員趕抵現場時，黃男已無生命跡象，送往成大醫院急救不治，南科管理局立刻派人檢查，勒令停工。

南科管理局調查，黃男當時正在進行冷卻水塔年度保養，卻被水塔風扇擊中跌落塔內約高3公尺底部。台南地檢署昨天驗屍，初判死因是重度氣血胸及低血容休克，死者家屬沒有異議。