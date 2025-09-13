聽新聞
共乘小黃送酒醉女同事 男涉乘機猥褻揩油遭訴
新北市林姓男子今年3月中旬和酒醉女同事共乘計程車送返家，涉嫌在車上乘機猥褻揩油，受害女同不甘受辱，報警提告，新北地檢署日前起強制猥褻罪嫌起訴林男。
起訴指出，林姓男子今年3月14日周五晚上邀公司多名同事一同前往台北市中山區餐酒館聚餐，眾人酒耳熱後各自離開準備返家，1名喝多了的女同事因以手機叫多元計程車不成，酒醉女同事接受在場其他同事提議，由已攔到計程車的林男且自告奮勇表示可以送其返家，便答應與林男共乘該程車，由林男送其返回新北市新莊區住處。
未料，林男見女同事因酒醉渾身癱軟無力反抗，竟起色心，乘機強行親吻且伸手撫摸胸部及大腿加以猥褻，受害女同事雖喝多但仍意識，一返家便打電話給當時曾一同聚餐同事，以十分恐懼的語氣哭訴遭林男侵犯。
受害女同事不甘心一場單純的同事間聚餐，卻發生如此令人不堪且難以接受的情事，報警提告，新北地檢署日前起強制猥褻罪嫌起訴林男。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
