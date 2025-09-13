聽新聞
影／玉山主峰山友受傷 空勤出動救援原因竟是「太開心踩空」
9月6日玉山主峰線發生山友在風口附近踩空跌倒，造成膝蓋及臉部多重受傷，經由空勤總隊直升機吊掛送醫。事後，山友回饋表示，事故發生並非因體能不足，而是登頂後過於興奮，回程未注意步道狀況所致。
玉山國家公園管理處統計，今年迄今，玉山主峰往返路線已發生創傷與墜谷事故共5件；最近又接獲一件腳扭傷報案，經消防隊接應下山，合計達6件。創傷類事故為園區最常見、且山友可自我防範的事故類型。
管理處提醒，登山安全不僅在於登頂，而是在安全抵達登山口時才算完成一趟行程。下山過程仍須維持穩健步伐與謹慎態度，避免失足造成創傷或墜谷。山友在回饋中指出，事故經驗與檢討可供廣大登山者參考，幫助提升山域安全，降低事故發生率。
管理處呼籲，山友在登山過程中應隨時注視路況，確保踩點穩固，避免冒進或分心拍照、滑手機、觀景等行為；每一步踏穩後再抬起下一步，可有效減少創傷及墜谷事故。
此外，管理處感謝山友提供寶貴經驗，強調正確登山觀念應持續廣為傳遞。透過分享安全資訊，山友能共同守護玉山登山環境，確保每次行程安全圓滿。
