快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

中山高桃園高架段小貨車火警 駕駛人乘客急逃

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

中山高速公路高架南向54.5公里桃園路段，今天上午火燒車， 一輛小貨車不明原因失火，駕駛人急逃生未受傷，火警原因由國道警方釐清中。

國道公路警察局第一公路警察大隊表示，大隊勤務指揮中心上午9時27分接獲通報，國1高架南向54.5公里桃園路段，44歲的賴姓男子駕駛小貨車車斗位置失火，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119調派桃園青埔分隊消防車。

警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理，只見小貨車載運的雜物樹枝、落葉燃燒，王男及時發現停車，立即與車上乘客下車逃生未受傷，也未波及其他車輛，火勢10時17分撲滅，全線恢復通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

警方呼籲用路人應遵守交通規則，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

青埔消防分隊到場快速滅火，國道警方還有釐清火警原因。記者鄭國樑／翻攝
青埔消防分隊到場快速滅火，國道警方還有釐清火警原因。記者鄭國樑／翻攝
中山高桃園高架段上午火燒車事故。記者鄭國樑／翻攝
中山高桃園高架段上午火燒車事故。記者鄭國樑／翻攝

國道 車道 火燒車

延伸閱讀

北市聯醫仁愛院區病房區走道驚傳失火 院方急疏散逾300人

一顆8元銅板價！桃園南門市場小點心「風城雞蛋糕」6入40元 梅花造型雞蛋糕濃濃懷舊古早味

花蓮垃圾掩埋場自燃火警 濃煙密布鄉長呼籲快關門窗

民怨興達電廠火警無通知 台電董座曾文生：會研究科技通報

相關新聞

國1彰化路段聯結車自撞翻覆爆炸 竄駭人火球險波及警車

35歲王姓男子今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段時，疑未注意車前狀況，自撞外側護欄及隔音牆設施後翻覆，...

高雄橋頭糖廠平交道警鈴響3車仍穿越影片曝 網驚：不要命了

高雄橋頭糖廠平交道平常上下班尖峰期車流大，有網友拍下平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過，一度因前...

「海中玫瑰花」才移植就遭盜採！巡守隊長痛心：自掏腰包獎金抓人

花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會守護硨磲貝，以石梯坪海域作為基地，經過3年調查，今年正式進入復育階段，但5顆小貝移植不到一周...

停車忘記拔鑰匙遭竊 蘆竹警以車追人成功找回

南竹派出所日前接獲民眾報案，稱其停放路邊的機車因未拔鑰匙遭竊。員警立即調閱監視器並展開追查，成功在數小時內找回被害人的愛車...

失智婦外出散步迷途 八德警與里長即時助返家

八德分局大安派出所昨(12)日接獲報案，在八德區富榮街，有一老婦人走失，警方立即前往了解，原來老婦人就住在隔壁巷子...

高雄大樓後巷傳撞擊聲 管理員驚見七旬男墜樓

高雄市苓雅區某大樓今天上午發生男子墜樓，黃姓七旬男子自大樓住處陽台，墜落大樓後房巷子，大樓管理員聽見墜落聲，趕去查看，發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。