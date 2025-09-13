中山高桃園高架段小貨車火警 駕駛人乘客急逃
中山高速公路高架南向54.5公里桃園路段，今天上午火燒車， 一輛小貨車不明原因失火，駕駛人急逃生未受傷，火警原因由國道警方釐清中。
國道公路警察局第一公路警察大隊表示，大隊勤務指揮中心上午9時27分接獲通報，國1高架南向54.5公里桃園路段，44歲的賴姓男子駕駛小貨車車斗位置失火，立即通報線上巡邏車前往查看，並通知119調派桃園青埔分隊消防車。
警消迅速抵達現場，封閉外側路肩處理，只見小貨車載運的雜物樹枝、落葉燃燒，王男及時發現停車，立即與車上乘客下車逃生未受傷，也未波及其他車輛，火勢10時17分撲滅，全線恢復通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。
警方呼籲用路人應遵守交通規則，發現車輛有異狀，應啟亮方向燈並注意後方來車，漸進式滑離車道停在路肩待援，若車輛無法滑離車道時，應顯示危險警示燈，並於後方100公尺以上擺放故障標誌，人員盡速下車面向來車，退到護欄外或安全處所待援，並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。
