快訊

財劃法座談嗆爆！蔣萬安：政院之前宣講忙什麼？大家心知肚明

吳怡霈2檔金融股「股利」爽領20萬！開心換i Phone 17 零掙扎

歌手腦洞大開「廁所蓋一公里外」逼自己走路！揭50歲後才堅持的健康習慣

聽新聞
0:00 / 0:00

一場車禍引爆賓利與克萊斯勒車款爭議 原來是組裝飾品搞鬼

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市忠孝路昨天發生一起車禍，1輛2006年11月出廠、排氣量2700CC的克萊斯勒300C老車，與1輛國產車發生碰撞。現場2車主不願製作筆錄，選擇私下和解，但過程被路人拍照上傳臉書社團「嘉義綠豆大小事」，意外引爆熱議，「這到底是賓利還是克萊斯勒？」

警方到場時，根據外觀初步認為該車為賓利轎車。然而，吳姓中古車達人仔細比對照片後指出，這輛車其實是克萊斯勒300C，車主僅透過改裝更換了車頭標誌。他解釋，賓利的「B」字套件在網路平台如蝦皮即可購買，再套用在克萊斯勒的「C」標誌上，外觀因此容易誤導。事後經由監理所公開資訊查證，證實該車確為克萊斯勒300C，並非千萬級的賓利豪車。中古車達人指出，2006年的300C中古行情僅約10多萬元，與動輒上千萬元的賓利相差懸殊。

警方表示，目前雖然該車外觀改裝，但並未接獲檢舉涉及違反道路交通管理處罰條例。不過此事件也引發民眾討論，原來透過簡單套件，老車外觀竟能「搖身一變」成為豪車假象。雖是交通事故的插曲，卻也讓不少人驚訝於2車外觀相似度之高，甚至有人打趣表示，「這輛車撞到的不是豪車，是幻覺。」

嘉義市忠孝路昨天發生一起車禍，1輛2006年11月出廠、排氣量2700CC的克萊斯勒300C老車，與1輛國產車發生碰撞。現場2車主不願製作筆錄，選擇私下和解，但過程被路人拍照上傳臉書社團「嘉義綠豆大小事」，意外引爆網路熱議，「這到底是賓利還是克萊斯勒？」 圖／吳姓中古車達人提供
嘉義市忠孝路昨天發生一起車禍，1輛2006年11月出廠、排氣量2700CC的克萊斯勒300C老車，與1輛國產車發生碰撞。現場2車主不願製作筆錄，選擇私下和解，但過程被路人拍照上傳臉書社團「嘉義綠豆大小事」，意外引爆網路熱議，「這到底是賓利還是克萊斯勒？」 圖／吳姓中古車達人提供

豪車 標誌 嘉義 車禍 克萊斯勒

延伸閱讀

穿10分鐘就飄汗臭味！達人教洗衣放「1神物」：洗完煥然一新

國產車擦撞「移動房屋」千萬賓利！網友熱議真假車款 警方證實了

日本買「這類電器」上不了飛機？家電達人揭關鍵原因　牢記「2重點」

日本AV女優公開招募小白臉！符合6條件月領6萬 達人揭背後算盤

相關新聞

國1彰化路段聯結車自撞翻覆爆炸 竄駭人火球險波及警車

35歲王姓男子今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段時，疑未注意車前狀況，自撞外側護欄及隔音牆設施後翻覆，...

高雄橋頭糖廠平交道警鈴響3車仍穿越影片曝 網驚：不要命了

高雄橋頭糖廠平交道平常上下班尖峰期車流大，有網友拍下平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過，一度因前...

「海中玫瑰花」才移植就遭盜採！巡守隊長痛心：自掏腰包獎金抓人

花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會守護硨磲貝，以石梯坪海域作為基地，經過3年調查，今年正式進入復育階段，但5顆小貝移植不到一周...

文山區水塔浮屍為拆除工確認身分 不排除竊盜不成意外溺斃

台北市文山區一處社區大樓，因居民用水發現異味，社區主委派水塔廠商檢查，卻在水塔內發現一具溺斃男屍，警方追查兩天後，總算發...

高雄外送員送飲料未見人留言「會不會太扯」 女方丈夫持球棒叫囂

林姓外送員昨晚6時40分送飲料至高市大學二街某豪宅大樓，因未見訂餐人，平台傳訊息通知，打電話後對方才傳訊抱歉稱要下樓，林...

中山高桃園高架段小貨車火警 駕駛人乘客急逃

中山高速公路高架南向54.5公里桃園路段，今天上午火燒車， 一輛小貨車不明原因失火，駕駛人急逃生未受傷，火警原因由國道警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。