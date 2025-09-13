聽新聞
一場車禍引爆賓利與克萊斯勒車款爭議 原來是組裝飾品搞鬼
嘉義市忠孝路昨天發生一起車禍，1輛2006年11月出廠、排氣量2700CC的克萊斯勒300C老車，與1輛國產車發生碰撞。現場2車主不願製作筆錄，選擇私下和解，但過程被路人拍照上傳臉書社團「嘉義綠豆大小事」，意外引爆熱議，「這到底是賓利還是克萊斯勒？」
警方到場時，根據外觀初步認為該車為賓利轎車。然而，吳姓中古車達人仔細比對照片後指出，這輛車其實是克萊斯勒300C，車主僅透過改裝更換了車頭標誌。他解釋，賓利的「B」字套件在網路平台如蝦皮即可購買，再套用在克萊斯勒的「C」標誌上，外觀因此容易誤導。事後經由監理所公開資訊查證，證實該車確為克萊斯勒300C，並非千萬級的賓利豪車。中古車達人指出，2006年的300C中古行情僅約10多萬元，與動輒上千萬元的賓利相差懸殊。
警方表示，目前雖然該車外觀改裝，但並未接獲檢舉涉及違反道路交通管理處罰條例。不過此事件也引發民眾討論，原來透過簡單套件，老車外觀竟能「搖身一變」成為豪車假象。雖是交通事故的插曲，卻也讓不少人驚訝於2車外觀相似度之高，甚至有人打趣表示，「這輛車撞到的不是豪車，是幻覺。」
