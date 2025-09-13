高雄橋頭糖廠平交道警鈴響3車仍穿越影片曝 網驚：不要命了

高雄橋頭糖廠平交道平常上下班尖峰期車流大，有網友拍下平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過，一度因前方車流卡在平交道上，所幸在柵欄放下前駛離，有網友拍下畫面PO網，驚訝指駕駛「不要命了」？

網路社群Threads有網友貼了一則影片，片中地點在一處平交道，只見背景聲音響起平交道的「噹．．噹．．噹．．」警鈴聲，但右側有3輛轎車及休旅車無視警鈴聲，在柵欄尚未放下前穿越平交道。

其中第一輛黑色轎車順利穿越，但第2輛休旅車因前方車流只通過半個車身，導致第3輛轎車一度停在平交道上，所幸在柵欄放下前，後方車輛已及時駛離平交道，引發在平交道亭等火車的人車一陣議論。

有網友將事故經過拍下PO網，貼文直言「不要命了啊？」明知警報聲響了還故意過來！可以不要造成保全麻煩嗎？有網友回應：「這種就該吊銷駕照」、「燈亮就不能穿越」、「沒事9萬罰金不怕死可以闖．．．」。

有網友則質疑「該處平交道設計不良，都響鈴了還不放橫桿阻擋，是在哈囉！誰設計的？」；有網友則認為，「這裡以前旁邊50公尺還有一個平交道，拆掉之前大家都知道能從這個進出，結果現在擠在同一個」。

鐵路警察局高雄分局指出，經查閱該影片無法判斷發生時間，經查證，地點是位於高雄橋頭區糖廠路平交道，目前未接獲相關報案及民眾檢舉。