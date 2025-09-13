聽新聞
0:00 / 0:00

高雄橋頭糖廠平交道警鈴響3車仍穿越影片曝 網驚：不要命了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄橋頭糖廠平交道平常上下班尖峰期車流大，有網友拍下平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過，一度因前方車流卡在平交道上，所幸在柵欄放下前駛離，有網友拍下畫面PO網，驚訝指駕駛「不要命了」？

網路社群Threads有網友貼了一則影片，片中地點在一處平交道，只見背景聲音響起平交道的「噹．．噹．．噹．．」警鈴聲，但右側有3輛轎車及休旅車無視警鈴聲，在柵欄尚未放下前穿越平交道。

其中第一輛黑色轎車順利穿越，但第2輛休旅車因前方車流只通過半個車身，導致第3輛轎車一度停在平交道上，所幸在柵欄放下前，後方車輛已及時駛離平交道，引發在平交道亭等火車的人車一陣議論。

有網友將事故經過拍下PO網，貼文直言「不要命了啊？」明知警報聲響了還故意過來！可以不要造成保全麻煩嗎？有網友回應：「這種就該吊銷駕照」、「燈亮就不能穿越」、「沒事9萬罰金不怕死可以闖．．．」。

有網友則質疑「該處平交道設計不良，都響鈴了還不放橫桿阻擋，是在哈囉！誰設計的？」；有網友則認為，「這裡以前旁邊50公尺還有一個平交道，拆掉之前大家都知道能從這個進出，結果現在擠在同一個」。

鐵路警察局高雄分局指出，經查閱該影片無法判斷發生時間，經查證，地點是位於高雄橋頭區糖廠路平交道，目前未接獲相關報案及民眾檢舉。

警方指出，將向台鐵申請調閱該處平交道監視器，以釐清發生時間及是否違反道路交通管理處罰條例第54條第1款闖越平交道，不遵守看守人員之指示，或警鈴已響、閃光號誌已顯示，或遮斷器開始放下，仍強行闖越；若確定駕駛人違規，可處1萬5000元以上9萬元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1年。

有網友拍下高雄橋頭糖廠平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過。圖／取自網路社群Threads網友acedra2046影片
有網友拍下高雄橋頭糖廠平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過。圖／取自網路社群Threads網友acedra2046影片
有網友拍下高雄橋頭糖廠平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過，其中一輛車一度卡在平交道。圖／取自網路社群Threads網友acedra2046影片
有網友拍下高雄橋頭糖廠平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過，其中一輛車一度卡在平交道。圖／取自網路社群Threads網友acedra2046影片

休旅車 高雄市

延伸閱讀

搶先一步搞怪！ 高雄草衙SKM Park化身「鬼魅南瓜鎮」 必拍6大打卡點＋驚悚實境戰等你挑戰

東京女孩的南國日常——日籍YouTuber Mana與高雄的故事

臻鼎高雄 AI 園區 邁大步

駁二為2025高雄設計節暖身　Threads「一天一則高雄」引爆城市共鳴

相關新聞

國1彰化路段聯結車自撞翻覆爆炸 竄駭人火球險波及警車

35歲王姓男子今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段時，疑未注意車前狀況，自撞外側護欄及隔音牆設施後翻覆，...

高雄橋頭糖廠平交道警鈴響3車仍穿越影片曝 網驚：不要命了

高雄橋頭糖廠平交道平常上下班尖峰期車流大，有網友拍下平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過，一度因前...

「海中玫瑰花」才移植就遭盜採！巡守隊長痛心：自掏腰包獎金抓人

花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會守護硨磲貝，以石梯坪海域作為基地，經過3年調查，今年正式進入復育階段，但5顆小貝移植不到一周...

文山區水塔浮屍為拆除工確認身分 不排除竊盜不成意外溺斃

台北市文山區一處社區大樓，因居民用水發現異味，社區主委派水塔廠商檢查，卻在水塔內發現一具溺斃男屍，警方追查兩天後，總算發...

高雄外送員送飲料未見人留言「會不會太扯」 女方丈夫持球棒叫囂

林姓外送員昨晚6時40分送飲料至高市大學二街某豪宅大樓，因未見訂餐人，平台傳訊息通知，打電話後對方才傳訊抱歉稱要下樓，林...

中山高桃園高架段小貨車火警 駕駛人乘客急逃

中山高速公路高架南向54.5公里桃園路段，今天上午火燒車， 一輛小貨車不明原因失火，駕駛人急逃生未受傷，火警原因由國道警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。