失智婦外出散步迷途 八德警與里長即時助返家

里長李東標到場即認出是自己的里民，並與員警一同陪老婦人步行返家。圖：警方提供

八德分局大安派出所昨(12)日接獲報案，在八德區富榮街，有一老婦人走失，警方立即前往了解，原來老婦人就住在隔壁巷子，疑似有失智情形，外出後找不到回家的路。

八德分局表示，員警謝秉池、陳岳廷到場了解，71歲的林姓老婦人，一大早獨自外出散步，卻在返家途中找不到自己的家門，所幸附近居民見老婦人疑似走失，邀請她到住家內休息，老婦人直說自己就住附近，但就是找不到自己家，員警通知大發里里長李東標前來協助，李東標到場即認出是自己的里民，並與員警一同陪老婦人步行返家，家屬也感謝里長與警方的熱心，幫助媽媽平安回家。

八德分局提醒，家中如有疑似失智情形的家人，避免讓其單獨外出。圖：警方提供

八德分局提醒，家中如有疑似失智情形的家人，避免讓其單獨外出，注意其可能之活動範圍，可給予配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也請民眾如遇有走失老人，多給予關心，或撥打110報警協助。

