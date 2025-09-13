快訊

iPhone 17 Pro和iPhone 16 Pro買哪個？「怕燙」關鍵內行人推行這款手機

諷川普39%關稅！瑞士Swatch推期間限定表 賣到「美調整關稅為止」

高雄驚傳七旬翁墜樓身亡！家人都在家「沒發現悲劇」

失智婦外出散步迷途 八德警與里長即時助返家

桃園電子報／ 桃園電子報

863070 0
里長李東標到場即認出是自己的里民，並與員警一同陪老婦人步行返家。圖：警方提供

八德分局大安派出所昨(12)日接獲報案，在八德區富榮街，有一老婦人走失，警方立即前往了解，原來老婦人就住在隔壁巷子，疑似有失智情形，外出後找不到回家的路。

八德分局表示，員警謝秉池、陳岳廷到場了解，71歲的林姓老婦人，一大早獨自外出散步，卻在返家途中找不到自己的家門，所幸附近居民見老婦人疑似走失，邀請她到住家內休息，老婦人直說自己就住附近，但就是找不到自己家，員警通知大發里里長李東標前來協助，李東標到場即認出是自己的里民，並與員警一同陪老婦人步行返家，家屬也感謝里長與警方的熱心，幫助媽媽平安回家。

863071 0
八德分局提醒，家中如有疑似失智情形的家人，避免讓其單獨外出。圖：警方提供

八德分局提醒，家中如有疑似失智情形的家人，避免讓其單獨外出，注意其可能之活動範圍，可給予配戴留有聯絡方式之飾品、證件或手機，也請民眾如遇有走失老人，多給予關心，或撥打110報警協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：失智婦外出散步迷途 八德警與里長即時助返家

延伸閱讀：

  1. 周潤發、劉德華私訊借錢？楊梅男險遭詐團騙7萬
  2. 韓國瑜桃園為呂玉玲站台 批大罷免傷害台灣民主

老婦 失智 桃園

延伸閱讀

國際失智症月找回自信微笑 失智阿嬤在「幾點了咖啡館」重生

可惡！八德汽車輾壓小狗驚悚過程曝 大批網友全怒了

車內僵持拒下車 八德警盤查逮毒品通緝犯送辦

影／桃園八德木材工廠驚傳火警 廢棄木棧板全面燃燒

相關新聞

國1彰化路段聯結車自撞翻覆爆炸 竄駭人火球險波及警車

35歲王姓男子今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段時，疑未注意車前狀況，自撞外側護欄及隔音牆設施後翻覆，...

高雄橋頭糖廠平交道警鈴響3車仍穿越影片曝 網驚：不要命了

高雄橋頭糖廠平交道平常上下班尖峰期車流大，有網友拍下平交道警鈴響起，柵欄還未放下時，有3輛轎車及休旅車趕著通過，一度因前...

「海中玫瑰花」才移植就遭盜採！巡守隊長痛心：自掏腰包獎金抓人

花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會守護硨磲貝，以石梯坪海域作為基地，經過3年調查，今年正式進入復育階段，但5顆小貝移植不到一周...

失智婦外出散步迷途 八德警與里長即時助返家

八德分局大安派出所昨(12)日接獲報案，在八德區富榮街，有一老婦人走失，警方立即前往了解，原來老婦人就住在隔壁巷子...

高雄大樓後巷傳撞擊聲 管理員驚見七旬男墜樓

高雄市苓雅區某大樓今天上午發生男子墜樓，黃姓七旬男子自大樓住處陽台，墜落大樓後房巷子，大樓管理員聽見墜落聲，趕去查看，發...

中山高桃園高架段小貨車火警 駕駛人乘客急逃

中山高速公路高架南向54.5公里桃園路段，今天上午火燒車， 一輛小貨車不明原因失火，駕駛人急逃生未受傷，火警原因由國道警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。