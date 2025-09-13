停車忘記拔鑰匙遭竊 蘆竹警以車追人成功找回

快訊

警方透過監視器及「以車追人」方式，協助民眾短時間內尋回機車，並將嫌疑人帶回偵訊。圖：讀者提供

南竹派出所日前接獲民眾報案，稱其停放路邊的機車因未拔鑰匙遭竊。員警立即調閱監視器並展開追查，成功在數小時內找回被害人的愛車，並將廖姓竊嫌查獲到案，順利偵破機車失竊案件。

據悉，該名被害民眾將機車停放在路邊，因疏忽未拔鑰匙就離開，廖姓嫌犯見機會將車騎走。民眾發現愛車不見後立即報案，警方迅速追查，透過監視器及「以車追人」方式，協助民眾短時間內尋回機車，並將嫌疑人帶回偵訊。

685156
被害民眾將機車停放在路邊，因疏忽未拔鑰匙就離開，廖姓嫌犯見機會將車騎走。圖：讀者提供

蘆竹分局呼籲民眾停車務必拔鑰匙或鎖緊車門，以免車輛失竊。若不幸遇到車輛遭竊，應保持冷靜，立即撥打110報案，警方將以最快速度協助尋回。分局強調，打擊犯罪不遺餘力，絕不容許任何不法行為危害社會安全。

