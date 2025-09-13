快訊

台東富岡漁港凌晨漁船失火 海巡馳援撲滅 幸無傷亡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東富岡漁港今天凌晨2點多，1艘伽藍籍漁船「滿益號」疑似火燒船，海巡署勤務人員發現後立即攜帶滅火器前往救援，不到10分鐘成功控制火勢，所幸無人員傷亡情事。

第13岸巡隊表示，伽藍安檢所勤務人員於港區巡查時發現該漁船冒出濃煙及火光，疑似起火燃燒，旋即呼叫安檢所人員攜帶滅火設備前往救援。

海巡人員及船長共同應處下，於2點17分成功控制火勢，且人員無受傷。隨後，2點22分警消人員抵達現場協助處理。警消表示，起火原因初判疑為船體電器設備老舊導致線路起火。

第13岸巡隊呼籲：民眾若於海上、岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。

台東富岡漁港今天凌晨2點多，1艘伽藍籍漁船「滿益號」疑似火燒船，海巡署勤務人員發現後立即攜帶滅火器前往救援，不到10分鐘成功控制火勢，所幸無人員傷亡情事。圖／第13岸巡隊提供
台東富岡漁港今天凌晨2點多，1艘伽藍籍漁船「滿益號」疑似火燒船，海巡署勤務人員發現後立即攜帶滅火器前往救援，不到10分鐘成功控制火勢，所幸無人員傷亡情事。圖／第13岸巡隊提供

台東 安檢 火災 海巡署

