國1彰化路段聯結車自撞翻覆爆炸 竄駭人火球險波及警車

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

35歲王姓男子今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段時，疑未注意車前狀況，自撞外側護欄及隔音牆設施後翻覆，並爆炸起火，護欄水泥塊及車體零件散落，造成後方駛來的兩輛汽車閃避不及而撞上，王姓男子受傷送醫，肇事原因由警方調查中。

國道警察第三大隊調查，今天凌晨1時7分許，王男駕駛營半聯車疑因未注意車前狀態，自撞外側護欄及隔音牆設施後，油箱起火爆炸，但隨即就撲滅，王男意識清楚，頭、胸及手部有擦挫傷被送往彰化秀傳醫院治療。

由聯結車自撞的護欄水泥塊、隔音牆設施，與車體零件散落於中、外、輔助車道，後方駛來由21歲孫姓女子、28歲郭姓男子駕駛的自小客車分別撞上掉落物，車子受損，幸好未受傷。

當時聯結車爆炸起火，掉落物並掉到平面的秀水鄉番花路，當時正有一輛巡邏車沿著番花路穿過國1，正好聯結車撞上護欄起火，一團火球冒起，十分駭人，差點波及巡邏車，員警發現國道車禍事故，立即掉頭返回現場協助處理。

這件事故在清晨4時41分排除，恢復全線通車。國道警察第三大隊呼籲用路人，駕車時精神不濟打瞌睡或分心駕駛，易發生危險；如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生。

今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段，即在平面道路彰化縣秀水鄉番花路上方，發生聯結車自撞護欄起火爆炸，部分設施及零件掉落番花路，令人怵目心驚。圖／民眾提供
今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段，發生聯結車自撞護欄起火爆炸，被撞的設施及汽車零件掉滿地，後方並有兩輛車受到波及。圖／民眾提供
今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段，即在平面道路彰化縣秀水鄉番花路上方，發生聯結車自撞護欄起火爆炸，令人怵目心驚。圖／民眾提供
今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段，發生聯結車自撞護欄起火爆炸，被撞的設施及汽車零件掉滿地，後方並有兩輛車受到波及。圖／民眾提供
今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段，即在平面道路彰化縣秀水鄉番花路上方，發生聯結車自撞護欄起火爆炸，令人怵目心驚。圖／民眾提供
今天凌晨駕駛聯結車行經國道1號北向204.3公里路段，發生聯結車自撞護欄起火爆炸，被撞的設施及汽車零件掉滿地，後方並有兩輛車受到波及。圖／民眾提供
國道 自撞 爆炸 車禍

