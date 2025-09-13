聽新聞
0:00 / 0:00

買車糾紛談判不成1人被打趴 苗栗街頭鬥毆事件5涉案者落網

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗市古姓男子與李姓男子疑因買賣車輛發生糾紛，9月8日凌晨雙方約在縣府路乾鉅百貨大樓前路口談判，不料雙方一言不合大打出手，李姓男子率眾拳打腳踢將古姓男子「打趴」倒在地上，警方接獲通報趕到現場，但滋事者已離去，苗栗警分局成立專案小組追查，昨天下午將涉嫌鬥毆滋事的5人帶回調查，詢問後依傷害及妨害秩序等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局8日凌晨0點50分接獲報案，苗栗市縣府路一帶有人遭群毆倒地，分局立即調派警力趕往，但滋事者都已離去，古姓男子送醫治療後，沒有生命危險。警方成立專案小組調查，當天就掌握相關涉案者，昨天下午4點多將李姓男子等5人帶回調查。

警方初步調查，這次聚眾鬥毆事件疑因31歲李姓男子與46歲古姓男子買賣車輛發生糾紛，雙方約定前往事發地點調解，可能雙方都有酒意，不但未談出結果，李姓男子還率眾對古姓男子一陣拳打腳踢，衍生鬥毆違法事件。

苗栗警分局表示，為遏止聚眾打架歪風，除了將涉嫌動手群毆的5名男子全數帶回，另外也將持續針對在場人員清查，以釐清案情。呼籲民眾如遇有紛爭，應循法律正當途徑解決，如違法滋事，警方必定嚴正執法，絕不寬貸，以維社會治安。

苗栗市8日凌晨發生群眾鬥毆事件，古姓男子遭人群毆受傷倒地，苗栗警方昨天下午將5名涉嫌鬥毆滋事者帶回調查並移送法辦。記者胡蓬生／翻攝
苗栗市8日凌晨發生群眾鬥毆事件，古姓男子遭人群毆受傷倒地，苗栗警方昨天下午將5名涉嫌鬥毆滋事者帶回調查並移送法辦。記者胡蓬生／翻攝

鬥毆 百貨 苗栗市

延伸閱讀

影／苗栗苑裡53歲女子騎機車衝入大圳溝 水深及腰幸運獲救

美保守派網紅柯克遭槍殺 嫌犯落網身分曝光、家屬揭動機

她收款百萬落網辯稱找工作誤成車手 檢方交保又再犯…被判重刑

3861戶受影響停水！苗栗銅鑼、西湖鄉部分地區9／16施工停水9小時

相關新聞

文山區水塔浮屍為拆除工確認身分 不排除竊盜不成意外溺斃

台北市文山區一處社區大樓，因居民用水發現異味，社區主委派水塔廠商檢查，卻在水塔內發現一具溺斃男屍，警方追查兩天後，總算發...

高雄外送員送飲料未見人留言「會不會太扯」 女方丈夫持球棒叫囂

林姓外送員昨晚6時40分送飲料至高市大學二街某豪宅大樓，因未見訂餐人，平台傳訊息通知，打電話後對方才傳訊抱歉稱要下樓，林...

影／苗栗苑裡53歲女子騎機車衝入大圳溝 水深及腰幸運獲救

53歲黃姓女子昨天下午騎機車行經苗栗縣苑裡鎮上館里時，不慎連人帶車從路面護欄缺口處衝落苑裡圳幹線水溝，警方接獲報案趕往現...

影／國道3北上大溪段轎車撞護欄現場無駕駛人 1男子躲警

國道3號北向大溪路段昨天深夜發生轎車自撞外側護欄嚴重車損交通事故，警方到場未見駕駛人，調閱路況監視器發現事故發生後，附近...

竹北、台中火車站 加強稽查遊民

新竹縣竹北火車站近期有遊民聚集，曾因裸露身體、騷擾女乘客引發討論聲浪，衍伸出環境問題，地方反應治安、環境衛生隱憂仍持續存...

畫面曝光！基隆翁開車逆向衝到對向車道 4人受傷送醫

基隆市中正路與義一路口今天下午4點多發生一起嚴重車禍，65歲黃男駕駛自小客車從中正路往市區方向，不明原因逆向衝到對向車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。