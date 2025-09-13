買車糾紛談判不成1人被打趴 苗栗街頭鬥毆事件5涉案者落網

苗栗市古姓男子與李姓男子疑因買賣車輛發生糾紛，9月8日凌晨雙方約在縣府路乾鉅百貨大樓前路口談判，不料雙方一言不合大打出手，李姓男子率眾拳打腳踢將古姓男子「打趴」倒在地上，警方接獲通報趕到現場，但滋事者已離去，苗栗警分局成立專案小組追查，昨天下午將涉嫌鬥毆滋事的5人帶回調查，詢問後依傷害及妨害秩序等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗分局8日凌晨0點50分接獲報案，苗栗市縣府路一帶有人遭群毆倒地，分局立即調派警力趕往，但滋事者都已離去，古姓男子送醫治療後，沒有生命危險。警方成立專案小組調查，當天就掌握相關涉案者，昨天下午4點多將李姓男子等5人帶回調查。

警方初步調查，這次聚眾鬥毆事件疑因31歲李姓男子與46歲古姓男子買賣車輛發生糾紛，雙方約定前往事發地點調解，可能雙方都有酒意，不但未談出結果，李姓男子還率眾對古姓男子一陣拳打腳踢，衍生鬥毆違法事件。