「海中玫瑰花」才移植就遭盜採！ 巡守隊長痛心：自掏腰包獎金抓人

花蓮縣豐濱鄉港口社區發展協會守護硨磲貝，以石梯坪海域作為基地，經過3年調查，今年正式進入復育階段，但5顆小貝移植不到一周就被人為盜採，讓巡守隊員心痛，已調閱監視器、祭出1萬元檢舉獎金追查竊賊。

港口社區發展協會常務理事、也是花蓮縣石梯坪水產動植物繁殖保育區巡守隊長陳杰敏說，在海保署、水試所、東管處、綠獎、花蓮縣政府支持下，2022年起展開守護行動，由潛水員以水下相機拍攝、測量野生硨磲貝尺寸，並記錄狀態、種類和生長環境。

團隊經過3年調查，發現石梯坪海域硨磲貝有130顆，以諾亞硨磲貝數量最多，也有長硨磲貝、鱗硨磲貝，可惜去年10月康芮颱風橫掃，一下子少了幾十顆，目前不到百顆。

巡守隊在水產試驗所技術協助下，今年展開復育計畫，將硨磲貝移植到較適合的海域生長，預計分區復育30到40顆，原本這個月27日要辦成果發表會，但隊員9日巡視發現，有5顆野生小貝移植不到一周就被盜採，其中最大顆編號D11已長到超過22公分，整顆被挖走，連珊瑚礁都被破壞，陳杰敏心痛斥責盜採者「實在太缺德、太沒良心了」。

陳杰敏說，石梯坪是珊瑚礁生態系的指標，有硨磲貝就代表珊瑚礁很健康。他曾去過台東蘭嶼、三仙台，以及墾丁等海域調查，發現石梯坪的硨磲貝最大顆，可達3、40公分，最重超過7公斤，顯示這片海域很適合硨磲貝生長。