高雄外送員送飲料未見人留言「會不會太扯」 女方丈夫持球棒叫囂

林姓外送員昨晚6時40分送飲料至高市大學二街某豪宅大樓，因未見訂餐人，平台傳訊息通知，打電話後對方才傳訊抱歉稱要下樓，林男留言「會不會太扯」，和對方口角，結果等來女方丈夫持球棒下樓叫囂，讓林怒報警提告。

網路社群「社會事新聞影音」釋出一則影片，片中一名林姓外送員（43歲）昨晚6時40分許送餐至楠梓區大學二街某豪宅大樓，因久未等到訂餐人下樓取餐，先由平台傳訊息通知「請盡速取餐，超過10分鐘一律依公司規定取消訂單」，隨後林並致電訂餐女子。

女子告知要下樓了，林男忍不住留言「會不會太扯？」只見對方又回「小孩出事你要陪嗎」到底要怎樣，都和你說抱歉了，灣家嗎，林男回「下來我等你」。

後女方丈夫竟持球棒下樓，對林男叫囂，林男稱等8分鐘不能抱怨嗎？並質問手拿球棒的男子你拿那支要幹嘛？已經觸犯恐嚇罪了；影片，最後出現一名頭包著大浴巾疑似訂餐的女子，態度狀似很跩靠在管理室櫃台，冷眼看著林男。