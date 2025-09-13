文山區水塔浮屍為拆除工確認身分 不排除竊盜不成意外溺斃

台北市文山區一處社區大樓，因居民用水發現異味，社區主委派水塔廠商檢查，卻在水塔內發現一具溺斃男屍，警方追查兩天後，總算發現男屍身分是住在文山區的拆除工人，他9日進入社區大樓後，不慎在水塔內溺斃，至於他進入社區大樓的目的，警方還要進一步釐清。

據了解，溺斃的40歲男子過去有竊盜前科，平常擔任拆除臨時工，他這幾天失聯，家人也曾起疑，但還沒有向警方報案；男子過去曾因竊盜遭警方逮捕，他進入社區大樓的目的，不排除是要伺機行竊社區公共區域的鐵器，卻意外溺斃水塔內。

文山一警分局日前接獲報案，忠順街一處社區大廈頂樓水塔內，發現一具無名男屍，身上未攜帶任何物品，警方發現水塔內梯斷裂，研判死者攀爬水塔內梯過程，因梯架斷裂跌落水塔內部溺斃，由於死者泡水浮腫，臉部難以辨識，無法採集完整指紋。

警方多次採證失敗後仍不放棄，持續針對指紋、掌紋及DNA等再次採集，最後比對刑事局遠端資料庫及刑案系統，確認為文山區居民；警方比對死者近日的刑案照片，身型、髮量及臉部二處胎痣相對位置符合，立即通知家屬並告知噩耗，家屬也確認死者所穿工作膠鞋及襪子是平時穿著使用無誤。