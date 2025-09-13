快訊

影／苗栗苑裡53歲女子騎機車衝入大圳溝 水深及腰幸運獲救

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

53歲黃姓女子昨天下午騎機車行經苗栗縣苑裡鎮上館里時，不慎連人帶車從路面護欄缺口處衝落苑裡圳幹線水溝，警方接獲報案趕往現場，女子僅受擦挫傷，沒有生命危險，意外原因待調查。

通霄警分局社苓派出所昨天下午3點多接獲報案，苑裡鎮上館里上館24號前有交通事故，警方趕往現場處理。意外發生前，黃姓女子騎乘普通重機沿苗43線東往西方向行駛，但不知何故從道路缺口衝入苑裡圳幹溝內。

當時溝內水量充足，女子落溝後有緩衝力量，可站在水深及腰的圳溝內待援，沒有生命危險，經檢測女子也沒有飲酒情形，但為何墜溝，她也不清楚，不排除當時分心導致，墜溝的機車後來動用大型吊車吊離圳溝。

警方呼籲，民眾駕駛交通工具前，務必保持良好精神及專注力，並應隨時注意車前狀況及遵守交通規則，以確保自己與他人交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

53歲黃姓女子昨天下午騎機車行經苗栗縣苑裡鎮上館里時，不慎連人帶車衝落苑裡圳幹線水溝，警方接獲報案趕往現場，女子僅受擦挫傷，沒有生命危險。圖／民眾提供
