影／國道3北上大溪段轎車撞護欄現場無駕駛人 1男子躲警

國道3號北向大溪路段昨天深夜發生轎車自撞外側護欄嚴重車損交通事故，警方到場未見駕駛人，調閱路況監視器發現事故發生後，附近有一名男子走在外側護欄，警車經過時立刻躲入樹叢，不排除駕駛人就是車主，已通知車主親屬要車主到案說明。

警方指出，昨日深夜11時53分接獲通報國道3號北向59.1公里大溪路段，一輛黑色轎車自撞外側護欄，車體嚴重損毀，國道第6大隊員警到場後查看車內及周遭未發現駕駛人及乘客，經調閱CCTV路況監視設備，發現事故發生後，一名身著白色衣物男子疑似為駕駛人，往南行走於輔助車道，看見警車靠近時還放低身子躲入樹叢，隨後並往邊坡方向逃逸，經通報工務段事故處班及消防隊到場搜尋，未發現該名男子蹤跡。

警方初步調查已掌握該名駕駛人身分，且已連繫該名駕駛親屬，要親屬連絡他到案說明。另外，事故後續有4輛轎車因輾壓該車散落物，造成車損，肇事原因有待警方進一步釐清。