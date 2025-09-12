快訊

畫面曝光！基隆翁開車逆向衝到對向車道 4人受傷送醫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市中正路與義一路口今天下午4點多發生一起嚴重車禍，65歲黃男駕駛自小客車從中正路往市區方向，不明原因逆向衝到對向車道，猛烈撞擊2名外送員、1名計程車司機，4人都受傷被送醫，肇事因由警方調查處理。

基隆市警察局第二分局信六路派出所下午4時20分獲報，中正路與義一路口發生交通事故，員警到場後立即實施交通管制，並協助傷者送醫。

經查，黃男駕駛自小客車行駛於中正路往市區方向，不明原因開至對向車道，撞擊對向機車停等區的兩名外送員機車及一輛計程車。

警方說，其中黃姓騎士（男、36歲）傷勢較重，送往衛福部基隆醫院檢傷，暫無生命危險；林姓女騎士輕傷送醫；陳男（61歲）所駕營小客車車頭損毀，駕駛人酒測值均為0mg/l，詳細肇事原因正在釐清中。

基隆翁開車闖禍逆向衝撞停等紅燈區4人送醫，驚險畫面曝。記者游明煌／翻攝
