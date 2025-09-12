台中南區工安意外！工人墜3米深地下室送醫 市府要求停工

快訊

中央社／ 台中12日電

台中市南區南平路今天下午一名維修工人不慎踩空，自1樓工地洞口墜落3米深地下室，意識不清送醫，頭部有3公分撕裂傷。示意圖／AI生成
台中市南區南平路今天下午一名維修工人不慎踩空，自1樓工地洞口墜落3米深地下室，意識不清送醫，頭部有3公分撕裂傷，市府勞工局派員檢查，要求停工改善。

台中市消防局今天接獲通報，下午3時15分，南區南平路一處工地有維修工人自3米高處墜落，意識不清，立刻派員前往搶救。消防人員到場發現，工人從1樓跌至地下室，深度約3米高，協助患者送醫，初步檢傷，工人頭部有3公分撕裂傷、意識模糊。

警方初步調查，莊姓工地負責人表示，38歲陳姓工人疑因未注意1樓工地洞口，不慎踩空掉落，導致背部及頭等外傷，已送中山醫藥大學附設醫院治療。院方表示，患者到院時意識模糊，目前留院治療中。

市府勞工局勞檢處透過文字稿表示，經查該工人下午進行水電配管工程，從地下室往1樓拿工具時，從洞口墜落，頭部有3公分撕裂傷。將派員進行職業災害檢查，予以停工改善。違反職業安全衛生法的部分，將處以新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰。

