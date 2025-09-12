新竹母攜2幼子走3公里餓暈警所前 社會處：每月有領補助

新竹市30歲李婦遭丈夫拋棄，前天深夜帶著6歲、1歲子女餓到虛脫，坐在西門派出所門口，警方立刻給予熱食並協助返家，消息引發大眾關心。不過新竹市社會今發聲明澄清，案家每月領取約3萬補助，社工也有主動關心其餐食及生活，母女3人賒帳看病、餐食不穩與事實有所出入。

李婦向警方表示，前天因身體不適，帶著孩子從香山區租屋處到台大新竹分院就醫，卻因身無分文，不僅醫藥費繳不出來，也沒錢搭車返家，只能徒步走回約3公里外的住處。走到派出所門口時，母女3人因飢餓暈眩，體力耗盡，才會坐在派出所階梯上稍作休息。

不過社會處指出，該事件個案由香山區社福中心持續服務中，並列冊為低收入戶，每月可領取低收入戶生活補助、育兒津貼及其他相關補助，合計約3萬元。市府將持續透過跨專業合作與社區支持網絡，積極守護弱勢家庭與兒少的基本權益，確保孩子能在安全、健康的環境中成長。

社會處說明，此案社工於定期家訪中，均有主動關心案家餐食及生活狀況，案主亦回應目前能自行因應，鄰里也會適時提供食品協助。社工除了日常關懷外，也持續提供家務指導、育兒知能提升等服務，並視家庭需求於訪視時提供米、麵等生活物資；同時透過網絡單位，協助連結食品、尿布資源，以及早療、居家整理等服務，以多元支持穩定家庭生活。

社會處強調，因新聞報導引發各界關注，市府第一時間再次盤點該家庭補助及相關資源，確認其每月生活補助及家庭收入足以支應日常所需，目前所獲得的各項資源均屬充足。未來，市府也會持續透過專業社工追蹤關懷，提供必要服務與協助，確保家庭生活穩定並落實社會安全網。