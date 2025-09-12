快訊

現場畫面曝光！現代廠逾300工人包機返韓 示威者舉反川標語接機

柯文哲7000萬交保遭撤銷 下周一再開羈押庭時間曝光

江祖平控遭三立前副總之子龔益霆性侵！士檢無管轄權 北檢將接手偵辦

新竹母攜2幼子走3公里餓暈警所前 社會處：每月有領補助

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹市30歲李婦遭丈夫拋棄，前天深夜帶著6歲、1歲子女餓到虛脫，坐在西門派出所門口，警方立刻給予熱食並協助返家，消息引發大眾關心。不過新竹市社會今發聲明澄清，案家每月領取約3萬補助，社工也有主動關心其餐食及生活，母女3人賒帳看病、餐食不穩與事實有所出入。

李婦向警方表示，前天因身體不適，帶著孩子從香山區租屋處到台大新竹分院就醫，卻因身無分文，不僅醫藥費繳不出來，也沒錢搭車返家，只能徒步走回約3公里外的住處。走到派出所門口時，母女3人因飢餓暈眩，體力耗盡，才會坐在派出所階梯上稍作休息。

不過社會處指出，該事件個案由香山區社福中心持續服務中，並列冊為低收入戶，每月可領取低收入戶生活補助、育兒津貼及其他相關補助，合計約3萬元。市府將持續透過跨專業合作與社區支持網絡，積極守護弱勢家庭與兒少的基本權益，確保孩子能在安全、健康的環境中成長。

社會處說明，此案社工於定期家訪中，均有主動關心案家餐食及生活狀況，案主亦回應目前能自行因應，鄰里也會適時提供食品協助。社工除了日常關懷外，也持續提供家務指導、育兒知能提升等服務，並視家庭需求於訪視時提供米、麵等生活物資；同時透過網絡單位，協助連結食品、尿布資源，以及早療、居家整理等服務，以多元支持穩定家庭生活。

社會處強調，因新聞報導引發各界關注，市府第一時間再次盤點該家庭補助及相關資源，確認其每月生活補助及家庭收入足以支應日常所需，目前所獲得的各項資源均屬充足。未來，市府也會持續透過專業社工追蹤關懷，提供必要服務與協助，確保家庭生活穩定並落實社會安全網。

新竹市30歲李婦前天深夜帶著6歲、1歲子女餓到虛脫，坐在西門派出所門口，值班警員劉宛蒨上前關心，才發現李婦丈夫2個多月前拋家出走。圖／警方提供
新竹市30歲李婦前天深夜帶著6歲、1歲子女餓到虛脫，坐在西門派出所門口，值班警員劉宛蒨上前關心，才發現李婦丈夫2個多月前拋家出走。圖／警方提供
新竹市30歲李婦前天深夜帶著6歲、1歲子女餓到虛脫，坐在西門派出所門口，值班警員劉宛蒨上前關心，才發現李婦丈夫2個多月前拋家出走。圖／警方提供
新竹市30歲李婦前天深夜帶著6歲、1歲子女餓到虛脫，坐在西門派出所門口，值班警員劉宛蒨上前關心，才發現李婦丈夫2個多月前拋家出走。圖／警方提供

社工 新竹 社福 育兒津貼 低收入戶

延伸閱讀

中職／林哲瑄2016「彈」出生涯年 新竹驚天一撲催生球場審查SOP

卓揆明邀地方首長談財劃法 新竹縣市首長出席：表達地方心聲

全台僅6家！「1隱藏超市」冷門商品多 內行讚CP值高：菜價是傳統市場一半

竹北火車站遊民惹議…民代籲跨局處協作 縣府加強清潔與警巡邏

相關新聞

國產車擦撞「移動房屋」千萬賓利！網友熱議真假車款 警方證實了

嘉義市區忠孝路上午發生一起引發話題車禍事件，1輛國產轎車直行經過景仁幼兒園前方路口時，與1輛造價逾千萬元賓利轎車碰撞，賓...

北市聯醫仁愛院區病房區走道驚傳失火 院方急疏散逾300人

台北市立聯合醫院仁愛院區11樓病房區走道今天上午11時許發生火警，院方當下緊急疏散逾300名病人、照顧者與員工，幸無人員...

新竹母攜2幼子走3公里餓暈警所前 社會處：每月有領補助

新竹市30歲李婦遭丈夫拋棄，前天深夜帶著6歲、1歲子女餓到虛脫，坐在西門派出所門口，警方立刻給予熱食並協助返家，消息引發...

【重磅快評】從回收電鍋贈老嫗涉貪汙案 思索司法的溫暖與冷酷

台北市一名黃姓清潔隊員因同情拾荒老婦，把回收來的一個仍堪用、殘值僅餘30多元的電鍋轉送她，因此吃上貪汙罪官司被起訴。雖然...

竹南市區廂型車等紅燈竟冒煙起火 車上6名移工驚逃幸無人傷亡

苗栗縣竹南市區光復路與中正路口，今天中午發生一起火燒車意外，現場1輛廂型車停等紅燈時，車頭不明原因冒煙起火，車上搭載的6...

台中11歲姐弟戀鬧分手 狠男持利剪埋伏…當街狠剪她頭髮洩憤

台中19歲鍾姓男子疑似和大11歲的張姓前女友有財務糾紛，昨凌晨趁對方吃完飯後上前堵人，還在大街上猛力拉扯，當眾持剪刀狠剪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。