國產車擦撞「移動房屋」千萬賓利！網友熱議真假車款 警方證實了

嘉義市區忠孝路上午發生一起引發話題車禍事件，1輛國產轎車直行經過景仁幼兒園前方路口時，與1輛造價逾千萬元賓利轎車碰撞，賓利車前座右側被撞，雖然碰撞力道不大，車損看似輕微，但因對象是「豪車中的豪車」，立即在網路上掀起熱議。圖／取自臉書綠豆大小事 嘉義市區忠孝路上午發生一起引發話題車禍事件，1輛國產轎車直行經過景仁幼兒園前方路口時，與1輛造價逾千萬元賓利轎車碰撞，賓利車前座右側被撞，雖然碰撞力道不大，車損看似輕微，但因對象是「豪車中的豪車」，立即在網路上掀起熱議。

市警局交通隊表示，警方接獲報案後派員到場處理，雙方駕駛雖有保險，但當場選擇和解，警方未製作筆錄。不過，現場有民眾拍下照片上傳臉書「嘉義綠豆大小事」社團，引發網友討論。有人直呼「撞到賓利，這下子慘了」，擔心賠償金額將會是一筆沉重負擔。

照片曝光後，卻引起另一波爭議。部分網友質疑車輛品牌，認為照片中的車輛標誌不像賓利，反倒比較接近美國克萊斯勒（Chrysler）車款，懷疑是「假豪車」。也有不少網友力挺原PO，堅稱那就是貨真價實的賓利。爭論持續延燒，最後警方證實，被撞的確實是賓利車，並非坊間誤傳的克萊斯勒。

由於車禍發生的位置在前座右側，受損程度不大，雙方透過保險機制處理。雖然修繕金額未公開，但因賓利車市價動輒千萬元起跳，即便小小刮傷，維修費用遠超過一般車款，引來議論。網友形容，賓利車就像是「移動豪宅」，若在路上不慎撞到，恐怕荷包要大失血。

這起意外雖未造成人員傷亡，卻因「國產車撞上千萬豪車」戲劇性場景，成為嘉義街頭與網路熱門話題。警方呼籲駕駛人行經路口時都應減速慢行，保持警覺，才能避免類似碰撞意外再度發生。