遊溪頭注意南投「桿王」 測速照相8個月拍近6千件

中央社／ 南投縣12日電

溪頭是南投熱門景點，聯外的縣道151線約10公里處下山方向，有1支固定式測速照相桿；警方統計，此桿今年1月至8月共取締5992件，件數是全縣「桿王」，提醒駕駛注意速限

南投縣政府警察局今天發布新聞稿表示，為預防交通事故，在鹿谷鄉縣道151線10公里處設置1支固定式測速照相桿，因速限50公里且為直線下坡，今年1月至8月共取締5992件，顯示此處車流頻繁且易超速；呼籲駕駛人行經此路段遵守速限，確保行車安全、避免違規受罰。

這支固定式測速照相桿設在往返溪頭自然教育園區路上，縣警局表示，溪頭園區入園人次持續增加，伴隨車流量提升，行車違規也增加，測速照相桿設置目的是為降低車速、提醒用路人維護交通安全。

縣警局統計，今年1月至8月全縣固定桿超速取締件數，前3名依序為151線10.07公里處共5992件、竹山鎮台3線227.7公里處共2599件、中寮鄉縣道139線47.5公里處共2450件；另外，台3丙線4.7公里處新設測速桿，7月1日起執法，7月取締超速839件、8月742件，呈下降趨勢。

縣警局交通警察隊呼籲，南投山區道路彎曲，行車應隨時注意速限，並保持安全距離，避免因駕駛不慎造成違規或事故，共同營造安全用路環境。

測速 速限 南投縣

