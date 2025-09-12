竹南市區廂型車等紅燈竟冒煙起火 車上6名移工驚逃幸無人傷亡
苗栗縣竹南市區光復路與中正路口，今天中午發生一起火燒車意外，現場1輛廂型車停等紅燈時，車頭不明原因冒煙起火，車上搭載的6名移工見狀均嚇得趕緊下車逃離，警方與消防單位獲報後迅速到場處理，將火勢撲滅，所幸未釀人員傷亡。
竹南警方於中午12點15分接獲民眾報案，指稱有車輛停於光復路靠近中正路口處且引擎冒白煙。由於事發地點就位在竹南警分局附近，員警獲報後迅速趕抵現場，協助交通指揮，並封鎖光復路與中正路口，避免危險發生。
隨後，消防隊也據報趕到現場，並於12點36分左右撲滅火勢，事故車輛於下午1點拖吊移置，現場解除封鎖，恢復通車，現場無其他人員受困、受傷。
廖姓駕駛向警方表示，當時在停等紅燈，就見引擎突冒白煙，其也不清楚起火原因。他說，該車是公司剛買的二手車，車上6名移工都是當地一家電子廠合法工人，中午一起「搭車」要返回宿舍，未料半路遇火燒車飽受驚嚇，幸都未受傷。
