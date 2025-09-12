快訊

台北市議員陳怡君認貪汙罪今獲交保 保鑣火爆開道畫面曝光

爆賴清德找人私喬挺財劃法覆議 黃國昌今曝：是潘孟安

「青花菜 vs.花椰菜」哪個營養高？專家解析：它才是抗老、防癌首選

竹南市區廂型車等紅燈竟冒煙起火 車上6名移工驚逃幸無人傷亡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣竹南市區光復路與中正路口，今天中午發生一起火燒車意外，現場1輛廂型車停等紅燈時，車頭不明原因冒煙起火，車上搭載的6名移工見狀均嚇得趕緊下車逃離，警方與消防單位獲報後迅速到場處理，將火勢撲滅，所幸未釀人員傷亡。

竹南警方於中午12點15分接獲民眾報案，指稱有車輛停於光復路靠近中正路口處且引擎冒白煙。由於事發地點就位在竹南警分局附近，員警獲報後迅速趕抵現場，協助交通指揮，並封鎖光復路與中正路口，避免危險發生。

隨後，消防隊也據報趕到現場，並於12點36分左右撲滅火勢，事故車輛於下午1點拖吊移置，現場解除封鎖，恢復通車，現場無其他人員受困、受傷。

廖姓駕駛向警方表示，當時在停等紅燈，就見引擎突冒白煙，其也不清楚起火原因。他說，該車是公司剛買的二手車，車上6名移工都是當地一家電子廠合法工人，中午一起「搭車」要返回宿舍，未料半路遇火燒車飽受驚嚇，幸都未受傷。

消防隊據報趕到現場後出一水線灌救，於12點36分左右撲滅火勢。圖／消防局提供
消防隊據報趕到現場後出一水線灌救，於12點36分左右撲滅火勢。圖／消防局提供
消防隊據報趕到現場後出一水線灌救，於12點36分左右撲滅火勢。圖／消防局提供
消防隊據報趕到現場後出一水線灌救，於12點36分左右撲滅火勢。圖／消防局提供
員警獲報後迅速趕抵現場，協助交通指揮，並封鎖光復路與中正路口，避免危險發生。圖／警方提供
員警獲報後迅速趕抵現場，協助交通指揮，並封鎖光復路與中正路口，避免危險發生。圖／警方提供

移工 中正路 火燒車

延伸閱讀

苗縣台1線廂型車撞台電外包商大貨車尾 車頭全毀駕駛受傷送醫

影／嘉義市區大客車撞7旬婦影片曝光 駕駛疑視線死角遭函送過失致死罪

高雄增4例登革熱境外移入 2移工未通報罰管理人

嘉義市區大客車撞死7旬婦 檢警相驗嚴重骨折創傷死亡

相關新聞

台北市水塔浮屍住戶連喝數日屍水 研判為工人身分待查

台北市文山區一處社區大樓，因住戶連日用水發現異味，社區主委找來水塔廠商檢查，昨天下午在7樓頂樓水塔內發現一具男性屍體；檢...

影／職業賭場藏身華廈8樓 新北警拂曉破門攻堅逮28人

新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭...

彰化秀水廂型車停車突起火 濃煙竄天燒得只剩骨架

彰化秀水民意街巷弄一處停車空地今天上午一輛廂型車突然起火，火勢猛烈，整輛車陷入火海，濃煙直衝天際，因緊鄰路邊嚇壞路過民眾...

搭火車未扣福利點數…老人要求台鐵處理還被拍 引發乘客衝突

台鐵后里站日前發生一起民眾糾紛案，竟是楊姓老人因搭乘台鐵時因系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，松竹站務人員給予紙本進...

北市聯醫仁愛院區病房區走道驚傳失火 院方急疏散逾300人

台北市立聯合醫院仁愛院區11樓病房區走道今天上午11時許發生火警，院方當下緊急疏散逾300名病人、照顧者與員工，幸無人員...

竹南市區廂型車等紅燈竟冒煙起火 車上6名移工驚逃幸無人傷亡

苗栗縣竹南市區光復路與中正路口，今天中午發生一起火燒車意外，現場1輛廂型車停等紅燈時，車頭不明原因冒煙起火，車上搭載的6...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。