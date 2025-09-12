台中11歲姐弟戀鬧分手 狠男持利剪埋伏…當街狠剪她頭髮洩憤
台中19歲鍾姓男子疑似和大11歲的張姓前女友有財務糾紛，昨凌晨趁對方吃完飯後上前堵人，還在大街上猛力拉扯，當眾持剪刀狠剪張女頭髮，張嚇到倒地尖叫引起民眾側目，警方獲報今上午持拘票逮到人，依傷害、妨害自由等罪嫌將鐘送辦。
台中第六分局指出，9月11日凌晨3點半獲報，西屯區漢口路二段、華美西街二段有街頭暴力事件，附近民眾拍下鐘男在馬路上拉扯張女，不顧張倒地尖叫、抵抗，仍用剪刀不斷亂剪她頭髮，一旁同行友人冷眼旁觀，剪完後鐘隨即上車呼嘯而去。
警方表示，當下派警力12名警員到場，協助被害的張女就醫、聲請保護令，並組成專案小組追緝，經調閱周邊監視器，並與圍觀群眾證詞逐一比對，以及現場民眾提供的影像，今天上午9點持拘票逮捕作案的鐘男。
警方查，鍾男（19歲）與前女友張女（30歲）因感情不睦而分手，但鍾男卻心存怨懟，懷恨在心，加上雙方有數萬元債務糾紛，當天鐘趁張到居酒屋用餐時在外埋伏，趁她離開時衝上前在街頭公然施暴。
警方說，鐘男因感情糾紛在大街上施暴，行徑相當惡劣，嚴重傷害張女人身安全，更造成社會恐慌，警詢後依妨害自由、傷害罪嫌將鐘移送台中地檢署偵辦。
