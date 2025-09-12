台北市水塔浮屍住戶連喝數日屍水 研判為工人身分待查
台北市文山區一處社區大樓，因住戶連日用水發現異味，社區主委找來水塔廠商檢查，昨天下午在7樓頂樓水塔內發現一具男性屍體；檢警今天在台北市博愛館的台北市相驗暨解剖中心相驗，初步判定男子是溺水身亡數日，疑似為工人，警方目前擴大搜尋範圍，試圖釐清男子身分。
據了解，男子身材壯碩，身高約170公分、年約40歲，被發現時上身赤裸，現場沒有找到上衣，腳穿七分褲與工作雨鞋，暫時排除有外籍身分，警方及法醫研判可能是工人，但擴大詢問社區周邊與文山區工地，並未發現有工人失聯。警方昨天採集指紋希望比對出身分但失敗，今天將再採集指紋進行二度比對，另外採集DNA進行資料庫比對。
台北市文山區忠順街一處社區大樓，住戶多日來發覺水質有異味，昨天中午近1時通知水塔廠商查看頂樓水塔，不料竟在水塔內發現一具男性浮屍。鑑識人員採集現場跡證，調閱監視器釐清死者身分與進入頂樓時間，警方先清查社區樓層，住戶無人失聯，水塔約有2層樓高，難有外力介入丟人進水塔，肉眼觀察尚未發現死者身上有外傷。
警方發現水塔內梯斷裂，研判死者攀爬水塔內梯過程，因梯架斷裂跌落水塔內部溺斃。昨天水塔廠商工人打開水塔時，遺體已經腫脹，水塔內的水質已經因為屍水變得混濁，並瀰漫濃重屍臭味，今天社區大樓清理水塔。
