台南七旬男沒買成臭豆腐卻迷路7小時 還好暖警找到他

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南七旬林姓老翁昨下午獨自騎機車外出，他向家人表示要去附近巷口購買臭豆腐，迄晚上9時仍未返家，家人看他遲遲未歸又未攜帶手機，遍尋不著，焦急向台南市警六分局報案，警方循其行車軌跡沿途查尋，今凌晨在東區中華東路段尋獲迷途林翁，助他平安返家。

家屬向員警表示，林翁年事已高且有輕微智力退化，平時生活尚可自理，昨下午向家人告知要去附近巷口購買臭豆腐後失聯，眼看夜幕降臨且時有雨勢，擔心他安危，急忙向警方報案。警方依規定受理，立即通報線上警網加強搜尋。

市警六分局金華派出所所長陳重羽、警員王聖豪擔服今凌晨巡邏勤務，得知他行車軌跡往東區移動，隨即前往周邊梭巡，並比對他穿著特徵沿線巡查，終於在中華東路一段尋獲。據調查，迄警方尋獲時，他已獨自騎車在道路迷途超過7小時

警方耐心安撫林翁情緒，將他帶返派出所休息，並通知家屬前來撤尋。家屬表示，所幸警方鍥而不捨查尋，讓老翁得以平安返家。

分局長劉全福呼籲，家中若有長輩，務必要多加留意看顧，切勿使其單獨外出，另外可向區公所申辦愛心手鍊，註記老人的姓名、聯絡地址及電話，以便聯繫家屬，避免憾事發生。

林翁昨騎機車外出，迄警方今凌晨尋獲時，他已獨自騎車在道路迷途超過7小時。圖／讀者提供
林翁昨騎機車外出，迄警方今凌晨尋獲時，他已獨自騎車在道路迷途超過7小時。圖／讀者提供
台南市警六分局金華派出所所長陳重羽等人今凌晨巡邏勤務，得知林翁行車軌跡往東區移動，沿途查尋，終於在中華東路一段尋獲。圖／讀者提供
台南市警六分局金華派出所所長陳重羽等人今凌晨巡邏勤務，得知林翁行車軌跡往東區移動，沿途查尋，終於在中華東路一段尋獲。圖／讀者提供

家人 臭豆腐

