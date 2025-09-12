影／職業賭場藏身華廈8樓 新北警拂曉破門攻堅逮28人

新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭具，警詢後將負責人洪男等3人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘25 名賭客則依社會秩序維護法裁處。

新北市刑大偵二隊日前接獲情資，新莊區民全街1處華廈暗藏天九牌職業賭場，昨天凌晨見時機成熟，動員偕同保大霹靂小組持破門器具強勢破門，連破三道門並以迅雷不及掩耳之勢突破層層關卡，查獲以洪姓男子為首的天九牌職業賭場，現場查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌1副、骰子20顆、限注牌10個及監控系統一組等相關證物。

據了解，該賭場已經營10天，主嫌洪男為躲避警方查緝於華廈外安裝多處監視器，還僱用鄭姓男子、吳姓男子2人把風及負責過濾監視器，藉以掌握賭場周邊人車動態，如有陌生人車靠近，即會通報疏散賭客，使得警方查緝更加困難。