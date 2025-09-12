快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

聽新聞
0:00 / 0:00

影／職業賭場藏身華廈8樓 新北警拂曉破門攻堅逮28人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭具，警詢後將負責人洪男等3人依賭博罪嫌移送新北地檢署偵辦，其餘25 名賭客則依社會秩序維護法裁處。

新北市刑大偵二隊日前接獲情資，新莊區民全街1處華廈暗藏天九牌職業賭場，昨天凌晨見時機成熟，動員偕同保大霹靂小組持破門器具強勢破門，連破三道門並以迅雷不及掩耳之勢突破層層關卡，查獲以洪姓男子為首的天九牌職業賭場，現場查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌1副、骰子20顆、限注牌10個及監控系統一組等相關證物。

據了解，該賭場已經營10天，主嫌洪男為躲避警方查緝於華廈外安裝多處監視器，還僱用鄭姓男子、吳姓男子2人把風及負責過濾監視器，藉以掌握賭場周邊人車動態，如有陌生人車靠近，即會通報疏散賭客，使得警方查緝更加困難。

新北市刑大強調，將持續掃蕩轄區不法賭博場所，絕不容許任何犯罪行為危害社會治安，藉此淨化居住環境，全力維護新北市治安環境。

新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭具。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭具。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭具。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭具。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭具。記者王長鼎／翻攝
新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭具。記者王長鼎／翻攝

賭場 職業

延伸閱讀

守護水源頭改善環境 新北平溪一坑橋周邊河道整治完成

攜手淨山護自然 新北瑞芳「金瓜石淨山活動」10/26舉辦

新北汐止民族五街盼增YouBike站 會勘要先釐清土地權屬

杏壇服務滿40年 新北大埔國小校長黃國鏘獲頒優良教師

相關新聞

台北市水塔浮屍住戶連喝數日屍水 研判為工人身分待查

台北市文山區一處社區大樓，因住戶連日用水發現異味，社區主委找來水塔廠商檢查，昨天下午在7樓頂樓水塔內發現一具男性屍體；檢...

影／職業賭場藏身華廈8樓 新北警拂曉破門攻堅逮28人

新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭...

彰化秀水廂型車停車突起火 濃煙竄天燒得只剩骨架

彰化秀水民意街巷弄一處停車空地今天上午一輛廂型車突然起火，火勢猛烈，整輛車陷入火海，濃煙直衝天際，因緊鄰路邊嚇壞路過民眾...

台南七旬男沒買成臭豆腐卻迷路7小時 還好暖警找到他

台南七旬林姓老翁昨下午獨自騎機車外出，他向家人表示要去附近巷口購買臭豆腐，迄晚上9時仍未返家，家人看他遲遲未歸又未攜帶手...

搭火車未扣福利點數…老人要求台鐵處理還被拍 引發乘客衝突

台鐵后里站日前發生一起民眾糾紛案，竟是楊姓老人因搭乘台鐵時因系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，松竹站務人員給予紙本進...

沒有消防車！森林護管員背水袋硬闖火場 靠直升機空投救援

為因應秋冬乾燥季節森林火災高風險期，林業保育署南投分署今天與內政部空中勤務總隊、消防署特種搜救隊，在台中市石岡區亞拓飛行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。