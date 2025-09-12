聽新聞
0:00 / 0:00
搭火車未扣福利點數…老人要求台鐵處理還被拍 引發乘客衝突
台鐵后里站日前發生一起民眾糾紛案，竟是楊姓老人因搭乘台鐵時因系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，松竹站務人員給予紙本進站證明，老人扺達后里站後，向站務人員要求使用電子票卡扣除車資，雙方爭執中，18歲張男見狀即以手機拍攝，兩人在車站大廳發生糾紛，鐵警局豐原派出所獲報立即前往現場，由於張男報案，目前將楊男依強制及傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。
鐵路警察局台中分局指出，9月10日10時45分接獲通報，豐原派出所於后里車站大廳發生旅客糾紛案，到場發現年約65歲楊男，因於台鐵松竹進站時因系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，松竹站務人員給予紙本進站證明，楊男扺達后里站，出站時欲使用電子票卡扣除車資，站務人員表示因系統設定，要求補票時，楊男心生不滿，爭執表達個人權利受損。
由於雙方言語中楊男責斥台鐵對老人不尊重，但此時另一名現場張姓旅客見狀即以手機拍攝，再度讓楊男感到不舒服，兩人進而在后里車站大廳拉扯引發衝突，造成張男右手大拇指紅腫及刮傷，警方到場依法處置，張男下午4點向豐原所報案後，警方依強制及傷害罪嫌將楊男移送台中地檢署偵辦。
鐵警局台中分局同時呼籲，民眾搭乘公共交通工具應遵守秩序，遇有糾紛應理性溝通解決問題或通報警方到場協助，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言