搭火車未扣福利點數…老人要求台鐵處理還被拍 引發乘客衝突

台鐵后里站日前發生一起民眾糾紛案，竟是楊姓老人因搭乘台鐵時因系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，松竹站務人員給予紙本進站證明，老人扺達后里站後，向站務人員要求使用電子票卡扣除車資，雙方爭執中，18歲張男見狀即以手機拍攝，兩人在車站大廳發生糾紛，鐵警局豐原派出所獲報立即前往現場，由於張男報案，目前將楊男依強制及傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

鐵路警察局台中分局指出，9月10日10時45分接獲通報，豐原派出所於后里車站大廳發生旅客糾紛案，到場發現年約65歲楊男，因於台鐵松竹進站時因系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，松竹站務人員給予紙本進站證明，楊男扺達后里站，出站時欲使用電子票卡扣除車資，站務人員表示因系統設定，要求補票時，楊男心生不滿，爭執表達個人權利受損。

由於雙方言語中楊男責斥台鐵對老人不尊重，但此時另一名現場張姓旅客見狀即以手機拍攝，再度讓楊男感到不舒服，兩人進而在后里車站大廳拉扯引發衝突，造成張男右手大拇指紅腫及刮傷，警方到場依法處置，張男下午4點向豐原所報案後，警方依強制及傷害罪嫌將楊男移送台中地檢署偵辦。