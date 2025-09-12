快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

聽新聞
0:00 / 0:00

搭火車未扣福利點數…老人要求台鐵處理還被拍 引發乘客衝突

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台鐵后里站日前發生一起民眾糾紛案，竟是楊姓老人因搭乘台鐵時因系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，松竹站務人員給予紙本進站證明，老人扺達后里站後，向站務人員要求使用電子票卡扣除車資，雙方爭執中，18歲張男見狀即以手機拍攝，兩人在車站大廳發生糾紛，鐵警局豐原派出所獲報立即前往現場，由於張男報案，目前將楊男依強制及傷害罪嫌移送台中地檢署偵辦。

鐵路警察局台中分局指出，9月10日10時45分接獲通報，豐原派出所於后里車站大廳發生旅客糾紛案，到場發現年約65歲楊男，因於台鐵松竹進站時因系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，松竹站務人員給予紙本進站證明，楊男扺達后里站，出站時欲使用電子票卡扣除車資，站務人員表示因系統設定，要求補票時，楊男心生不滿，爭執表達個人權利受損。

由於雙方言語中楊男責斥台鐵對老人不尊重，但此時另一名現場張姓旅客見狀即以手機拍攝，再度讓楊男感到不舒服，兩人進而在后里車站大廳拉扯引發衝突，造成張男右手大拇指紅腫及刮傷，警方到場依法處置，張男下午4點向豐原所報案後，警方依強制及傷害罪嫌將楊男移送台中地檢署偵辦。

鐵警局台中分局同時呼籲，民眾搭乘公共交通工具應遵守秩序，遇有糾紛應理性溝通解決問題或通報警方到場協助，以免觸法。

台鐵楊姓乘客因搭乘台鐵遇系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，在后里站與站務人員爭執。圖／翻攝至Threads
台鐵楊姓乘客因搭乘台鐵遇系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，在后里站與站務人員爭執。圖／翻攝至Threads
鐵路警察局台中分局日前獲報於台鐵后里車站大廳發生旅客糾紛。記者黑中亮／攝影
鐵路警察局台中分局日前獲報於台鐵后里車站大廳發生旅客糾紛。記者黑中亮／攝影
台鐵楊姓乘客因搭乘台鐵遇系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，在后里站與站務人員爭執。圖／翻攝至Threads
台鐵楊姓乘客因搭乘台鐵遇系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，在后里站與站務人員爭執。圖／翻攝至Threads
台鐵處理乘客點數問 題，因當事人不滿被其他人拍攝引衝突，自稱右手大姆指紅腫及刮傷的張男下午4點向豐原所報案，警方依強制及傷害罪嫌將楊姓當事人移送偵辦。圖／翻攝至Threads
台鐵處理乘客點數問 題，因當事人不滿被其他人拍攝引衝突，自稱右手大姆指紅腫及刮傷的張男下午4點向豐原所報案，警方依強制及傷害罪嫌將楊姓當事人移送偵辦。圖／翻攝至Threads

后里 台鐵 豐原

延伸閱讀

影／巧合？ 豐原同一個路口行人庇護島二小時被撞二次

台中豐原路段預拌混凝土車爆胎驚險畫面曝光 引網友熱議

是否有第三方介入？台中豐原5口命案皆驗出安眠藥 高大成曝重大疑點

遇投資詐騙…台中豐原五口遺體解剖報告出爐 驗出安眠藥、排除他殺

相關新聞

台北市水塔浮屍住戶連喝數日屍水 研判為工人身分待查

台北市文山區一處社區大樓，因住戶連日用水發現異味，社區主委找來水塔廠商檢查，昨天下午在7樓頂樓水塔內發現一具男性屍體；檢...

影／職業賭場藏身華廈8樓 新北警拂曉破門攻堅逮28人

新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭...

彰化秀水廂型車停車突起火 濃煙竄天燒得只剩骨架

彰化秀水民意街巷弄一處停車空地今天上午一輛廂型車突然起火，火勢猛烈，整輛車陷入火海，濃煙直衝天際，因緊鄰路邊嚇壞路過民眾...

台南七旬男沒買成臭豆腐卻迷路7小時 還好暖警找到他

台南七旬林姓老翁昨下午獨自騎機車外出，他向家人表示要去附近巷口購買臭豆腐，迄晚上9時仍未返家，家人看他遲遲未歸又未攜帶手...

搭火車未扣福利點數…老人要求台鐵處理還被拍 引發乘客衝突

台鐵后里站日前發生一起民眾糾紛案，竟是楊姓老人因搭乘台鐵時因系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，松竹站務人員給予紙本進...

沒有消防車！森林護管員背水袋硬闖火場 靠直升機空投救援

為因應秋冬乾燥季節森林火災高風險期，林業保育署南投分署今天與內政部空中勤務總隊、消防署特種搜救隊，在台中市石岡區亞拓飛行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。