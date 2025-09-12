快訊

彰化秀水廂型車停車突起火 濃煙竄天燒得只剩骨架

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化秀水民意街巷弄一處停車空地今天上午一輛廂型車突然起火，火勢猛烈，整輛車陷入火海，濃煙直衝天際，因緊鄰路邊嚇壞路過民眾，彰化縣消防局派出4輛消防水車與9名消防人員到場灌救，20分鐘左右將火勢控制，但車輛被燒得只剩骨架，幸好沒有人受傷。

彰化縣消防局今天上午10點多接獲通報後，消防人員立刻出動到場，消防人員指出，到場後沒多久，這輛停在在空地的車輛被火勢淹沒，立即拉水線，很快就控制火勢，周遭因沒有其他車輛，也與建物有距離，沒有造成延燒及其他傷害；但駕駛因情緒激動ㄧ度昏厥，身體不適，送往彰化基督教醫院檢查。

經了解，此處為一處養護中心旁的停車場，火燒的車輛為私人車輛，詳細起火原因仍待火調單位進一步了解釐清。

彰化秀水民意街巷弄一處停車空地今天上午一輛廂型車突然起火，火勢猛烈，整輛車陷入火海，濃煙直衝天際。圖／翻攝彰化踢爆網
彰化秀水民意街巷弄一處停車空地今天上午一輛廂型車突然起火，火勢猛烈，整輛車陷入火海，濃煙直衝天際。圖／翻攝彰化踢爆網

