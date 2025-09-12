沒有消防車！森林護管員背水袋硬闖火場 靠直升機空投救援
為因應秋冬乾燥季節森林火災高風險期，林業保育署南投分署今天與內政部空中勤務總隊、消防署特種搜救隊，在台中市石岡區亞拓飛行場舉行「陸空吊掛訓練」，模擬直升機支援山林救火場景，展現跨單位合作效率與默契。
訓練內容包括直升機空中物資投送、救火人員吊掛進入火場、滅火水袋裝卸等項目。南投分署指出，每年10月至翌年4月為台灣乾燥期，中高海拔山區受東北季風與焚風影響，落葉堆積、林木含水量低，加上登山、焚草及違規用火等人為因素，稍有不慎就可能釀成火警。近年氣候變遷造成降雨時空分布不均，秋冬林火風險更形升高。
「森林火災不同於一般平地火警，沒有消防車水線可及，只能依靠人力背負裝備、靠直升機投送物資與吊掛滅火。」南投分署長李政賢強調，火勢一旦延燒，往往波及大面積山林，不僅影響生態系統，也增加山區社區安全威脅。
李政賢表示，這次演練能讓森林護管員熟悉直升機共勤技巧與安全規範，建立與消防專業人員的默契，未來實際救災時才能迅速銜接、發揮最大效能。他並感謝空勤總隊第二大隊及消防署特種搜救隊全力支援，凸顯跨機關協同的重要性。
南投分署提醒，秋冬登山健行民眾務必謹慎用火，避免亂丟菸蒂或焚燒雜草。李政賢說，一場山林火災往往需要數十人數日才能控制，耗費龐大人力物力，唯有從源頭預防，才能守護得來不易的森林資源。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言