沒有消防車！森林護管員背水袋硬闖火場 靠直升機空投救援

為因應秋冬乾燥季節森林火災高風險期，林業保育署南投分署今天與內政部空中勤務總隊、消防署特種搜救隊，在台中市石岡區亞拓飛行場舉行「陸空吊掛訓練」，模擬直升機支援山林救火場景，展現跨單位合作效率與默契。

訓練內容包括直升機空中物資投送、救火人員吊掛進入火場、滅火水袋裝卸等項目。南投分署指出，每年10月至翌年4月為台灣乾燥期，中高海拔山區受東北季風與焚風影響，落葉堆積、林木含水量低，加上登山、焚草及違規用火等人為因素，稍有不慎就可能釀成火警。近年氣候變遷造成降雨時空分布不均，秋冬林火風險更形升高。

「森林火災不同於一般平地火警，沒有消防車水線可及，只能依靠人力背負裝備、靠直升機投送物資與吊掛滅火。」南投分署長李政賢強調，火勢一旦延燒，往往波及大面積山林，不僅影響生態系統，也增加山區社區安全威脅。

李政賢表示，這次演練能讓森林護管員熟悉直升機共勤技巧與安全規範，建立與消防專業人員的默契，未來實際救災時才能迅速銜接、發揮最大效能。他並感謝空勤總隊第二大隊及消防署特種搜救隊全力支援，凸顯跨機關協同的重要性。