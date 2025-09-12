快訊

他見iPhone 17最貴破7萬「都誰在買？」 網曝2種人會有需要

美突擊現代汽車廠 暴露貿易和移民法規間的巨大差距

沒有消防車！森林護管員背水袋硬闖火場 靠直升機空投救援

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

為因應秋冬乾燥季節森林火災高風險期，林業保育署南投分署今天與內政部空中勤務總隊、消防署特種搜救隊，在台中市石岡區亞拓飛行場舉行「陸空吊掛訓練」，模擬直升機支援山林救火場景，展現跨單位合作效率與默契。

訓練內容包括直升機空中物資投送、救火人員吊掛進入火場、滅火水袋裝卸等項目。南投分署指出，每年10月至翌年4月為台灣乾燥期，中高海拔山區受東北季風與焚風影響，落葉堆積、林木含水量低，加上登山、焚草及違規用火等人為因素，稍有不慎就可能釀成火警。近年氣候變遷造成降雨時空分布不均，秋冬林火風險更形升高。

「森林火災不同於一般平地火警，沒有消防車水線可及，只能依靠人力背負裝備、靠直升機投送物資與吊掛滅火。」南投分署長李政賢強調，火勢一旦延燒，往往波及大面積山林，不僅影響生態系統，也增加山區社區安全威脅。

李政賢表示，這次演練能讓森林護管員熟悉直升機共勤技巧與安全規範，建立與消防專業人員的默契，未來實際救災時才能迅速銜接、發揮最大效能。他並感謝空勤總隊第二大隊及消防署特種搜救隊全力支援，凸顯跨機關協同的重要性。

南投分署提醒，秋冬登山健行民眾務必謹慎用火，避免亂丟菸蒂或焚燒雜草。李政賢說，一場山林火災往往需要數十人數日才能控制，耗費龐大人力物力，唯有從源頭預防，才能守護得來不易的森林資源。

森林火災不同於平地火警，只能靠直升機投送物資與吊掛滅火。圖／林保署南投分署提供
森林火災不同於平地火警，只能靠直升機投送物資與吊掛滅火。圖／林保署南投分署提供
森林火災因為地形崎嶇，只能靠人力背負裝備滅火。圖／林保署南投分署提供
森林火災因為地形崎嶇，只能靠人力背負裝備滅火。圖／林保署南投分署提供
森林火災因為地形崎嶇，只能靠人力背負裝備滅火。圖／林保署南投分署提供
森林火災因為地形崎嶇，只能靠人力背負裝備滅火。圖／林保署南投分署提供
森林火災不同於平地火警，只能靠直升機投送物資與吊掛滅火。圖／林保署南投分署提供
森林火災不同於平地火警，只能靠直升機投送物資與吊掛滅火。圖／林保署南投分署提供

火災 南投 直升機

延伸閱讀

南投縣府運用智慧科技 減少碳排提升服務獲肯定

南投客家文化節系列活動9/20登場

屏東進行核安演習 國軍直升機演練孤島運補

女山友雪山翠池山屋骨折受傷 直升機今天吊掛急送醫

相關新聞

台北市水塔浮屍住戶連喝數日屍水 研判為工人身分待查

台北市文山區一處社區大樓，因住戶連日用水發現異味，社區主委找來水塔廠商檢查，昨天下午在7樓頂樓水塔內發現一具男性屍體；檢...

影／職業賭場藏身華廈8樓 新北警拂曉破門攻堅逮28人

新北市刑大日前獲報職業賭場藏身在新莊區1處華廈8樓，警方昨拂曉破門攻堅逮28人，查扣抽頭金及賭資近200萬元與天九牌等賭...

彰化秀水廂型車停車突起火 濃煙竄天燒得只剩骨架

彰化秀水民意街巷弄一處停車空地今天上午一輛廂型車突然起火，火勢猛烈，整輛車陷入火海，濃煙直衝天際，因緊鄰路邊嚇壞路過民眾...

苗縣台1線廂型車撞台電外包商大貨車尾 車頭全毀駕駛受傷送醫

苗栗縣台1線後龍路段，前天上午發生一起廂型車撞台電外包商大貨車車尾事故，現場廂型車車頭嚴重凹陷全毀、37歲古姓駕駛受傷送...

台南七旬男沒買成臭豆腐卻迷路7小時 還好暖警找到他

台南七旬林姓老翁昨下午獨自騎機車外出，他向家人表示要去附近巷口購買臭豆腐，迄晚上9時仍未返家，家人看他遲遲未歸又未攜帶手...

搭火車未扣福利點數…老人要求台鐵處理還被拍 引發乘客衝突

台鐵后里站日前發生一起民眾糾紛案，竟是楊姓老人因搭乘台鐵時因系統故障，無法扣除台中市老人福利點數，松竹站務人員給予紙本進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。