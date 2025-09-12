聽新聞
彰化垃圾分類再爆民眾飆罵 公所帶清潔隊員報案要求公開道歉
彰化縣又發生為了民眾未落實廢棄物分類爆粗口，溪湖鎮公所今上午到溪湖派出所報案，鎮長何炳樺親上火線譴責語言暴力侮辱依規定執行公務的清潔隊員，要求罵人的工人今天到鎮公所致歉，否則衛公所將採取行動捍衛公務員尊嚴。
根據清潔隊車錄影監視畫面顯示，昨下午4點多清潔車沿著員鹿路二段清運垃圾，兩名年輕人提兩大包垃圾，清潔隊員初步檢查發現垃圾夾帶大量紙類回收物和少量事業廢棄物，當下依規定口頭宣導應先做好垃圾，不能未經分類，所有廢棄物裝在一起拿出來丟，這樣清潔車不能收。
那兩名年輕人希望「放水」通融「收一下」，清潔隊員說「都沒分類，這樣真的不能收。」一名年輕人站在原地不動，另一名年輕人飆出五字經的國罵。清潔隊員不回應，隨同清潔車繼續清運工作。
溪湖鎮公所事後了解，那兩名年輕受雇某商店的重新裝潢工作，清理裝潢廢棄物後要丟棄；清潔隊員受辱後回隊上報告，由清潔隊長轉報鎮公所，鎮長何炳樺指示向溪湖派出所報案。
何炳樺表示，這不是溪湖鎮清潔隊第一次依規定執行工作時遭惡言相向，公務人員也是人生父母養，鎮公所無法接受員工尊嚴一再被踐踏，今上午10點已報案，「尊重別人，其實就是尊重自己。」受辱的清潔隊員保留法律追訴權，鎮公所希望那兩名年輕人能到鎮公所向清潔隊員公開道歉。
