爸爸跑了！母女3人看病沒錢走3公里餓暈 警買熱食助返家

新竹市30歲李婦前天深夜帶著6歲、1歲子女餓到虛脫，坐在西門派出所門口，值班警員劉宛蒨上前關心，才發現李婦丈夫2個多月前拋家出走，口頭說會支付房租卻遲未匯款，母子3人僅靠補助度日，日子過得相當困苦。警方立刻給予熱食並協助返家，同時協助通報社福團體幫助李婦一家。

據了解，李婦前天因身體不適，帶著孩子從香山區租屋處到台大新竹分院就醫，卻因身無分文，不僅醫藥費繳不出來，也沒錢搭車返家，只能徒步走回約3公里外的住處。走到派出所門口時，母女3人因飢餓暈眩，體力耗盡，才會坐在派出所階梯上稍作休息。

值班員警劉宛蒨見狀，馬上前往超商購買熱食給一家三口果腹，還貼心幫小女童穿好鞋子。李婦透露，丈夫2個多月前離家未歸，雖口頭承諾會負擔房租，但至今未履行，讓一家三口僅靠補助生活，經常有一餐沒一餐，孩子也出現營養不良情況。

在派出所獲得短暫溫飽後，李婦原準備繼續徒步返家，員警吳冠衡、謝銜侯隨即協助，招呼母子三人上巡邏車安全返家，並立即通報脆弱家庭與社福單位接手後續關懷，另聯絡公益團體新竹市心樂園協會，提供生活資源，讓一家人暫時獲得社會溫暖。