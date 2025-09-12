東石外海驚險！漁民手卡起網機斷3指 血流如注送醫

嘉義縣東石外海昨晚驚傳漁船意外，一名船長在甲板作業時，左手不慎捲入起網機，當場斷了3根手指，鮮血直流。海巡署第十三布袋海巡隊獲報後，立即派艇飛速救援，僅花10分鐘便抵達事發漁船，將傷者緊急送返布袋港，再轉送醫院急救。

海巡署第五巡防區昨晚7時許接獲通報，東石外海約7浬處，「南縣○號」漁船船長在作業時發生意外，左手無名指、中指與小指遭機具絞斷，第十三布袋海巡隊立即派遣PP-3507巡防艇出動，火速趕往協助。

救援人員登船後，發現傷者意識清楚，但傷勢嚴重，手部持續大量出血，海巡人員立刻進行包紮止血處置，並以最快速度返航。巡防艇返回布袋港後，由布袋消防隊救護車接駁，將傷者送往奇美醫院柳營分院治療。